Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo conhecem seus grupos no Paulistão 2023

Competição se inicia no dia 15 de janeiro e vai até 9 de abril - Foto: Rodrigo Corsi / Paulistão

O Campeonato Paulista de 2023 teve seu lançamento nesta terça-feira, em um pavilhão montado no estádio do Pacaembu, e prevê poucas mudanças em relação à edição do ano passado. O regulamento do Paulistão 2023 novamente terá 16 datas, assim como em outros anos. A competição se inicia no dia 15 de janeiro e vai até 9 de abril. Em 2022, o torneio estadual começou em 23 de janeiro e se encerrou dia 3 de abril. O Santos ficará no Grupo A, São Paulo no B, Corinthians no C e Palmeiras no D.

Dezesseis clubes serão divididos em quatro grupos e as equipes enfrentam os times das outras chaves. Os dois melhores colocados avançam de fase e se enfrentam nas quartas de final em jogo único. A semifinal também será realizada em apenas uma partida. A decisão do título vai ser definida em duas partidas.

O campeão do Paulistão 2023 ganhará R$ 5 milhões de premiação. O Palmeiras é o atual campeão paulista ao bater o São Paulo na final da edição do ano passado.

TRANSMISSÃO

O Paulistão 2023 agora passará a ser transmitido em todas as plataformas possíveis: a Warner Discovery, que transmitiu a competição no serviço de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports, levará os jogos ao vivo no canal fechado TNT.

Dessa forma, o Estadual estará garantido na TV aberta (Record), em streaming gratuito (YouTube), no pay-per-view (Première e Paulistão Play), em streaming por assinatura (HBO Max) e TV fechada (TNT).

“Esta é mais uma entre tantas novidades que o Paulistão Sicredi vem trazendo. Estar em todas as plataformas possíveis é uma conquista dos clubes, mostra a força do Futebol Paulista e oferece aos torcedores mais uma oportunidade de acompanhar os jogos”, afirma Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O canal do Paulistão no Youtube foi líder mundial entre todos os canais de futebol do mundo durante a competição, alcançando 146 milhões de visualizações nos conteúdos especiais e jogos ao vivo.

Grupos do Paulistão 2023:

Grupo A: Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira

Grupo B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

Grupo C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

Grupo D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa