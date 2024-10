Corinthians paga valor da multa ao Flamengo por utilizar Hugo Souza na Copa do Brasil

Com um dia de atraso, o Corinthians pagou nesta terça-feira a multa ao Flamengo pela utilização do goleiro Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O valor de R$ 500 mil foi depositado nesta manhã, de acordo com o clube paulista. A partida, no último domingo, terminou no empate sem gols entre as equipes na Neo Química Arena, que eliminou a equipe paulista da competição.

A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão. O contrato de empréstimo de Hugo Souza estabelece que a cada partida em que o goleiro é utilizado contra o Flamengo, o Corinthians é obrigado a pagar uma multa no valor de R$ 500 mil. Nesta temporada, o time alvinegro precisou depositar outras duas vezes este valor, em duelos pelo Campeonato Brasileiro e pela ida da semifinal da Copa do Brasil, somando R$ 1,5 milhão.

O Corinthians não precisa pagar a multa antes de utilizar o jogador, já que precisaria haver uma “quebra de contrato” para que o clube fosse taxado pelo Flamengo. Com o pagamento nesta terça, as partes podem continuar com as negociações para a transferência, em definitivo, do goleiro ao Corinthians. O clube rubro-negro, no entanto, ainda não confirmou oficialmente que recebeu o depósito.

Hugo Souza chegou em julho ao Corinthians, após passagem pelo Chaves, de Portugal, emprestado pelo Flamengo. Para efetuar o negócio, foi desembolsado 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) à época. Agora, para contratar o goleiro em definitivo, será necessário desembolsar mais 800 mil euros (cerca de R$ 4,85 milhões), que deverá ser pago em quatro parcelas até 2026.

No dia 10 de outubro, o Corinthians informou o Flamengo que exerceu a opção de compra pelo goleiro Hugo Souza. A ideia era, além de garantir o jogador em definitivo, evitar o pagamento da terceira multa. Entretanto, o Flamengo não aceitou a Brax, patrocinadora do clube alvinegro, como garantia para efetuar a transferência. Agora, as partes precisam chegar a um novo acordo – com o Corinthians, por exemplo, indicando um novo parceiro para garantir o pagamento.

Na prática, o que ocorreria com a Brax seria a transferência dos valores que a empresa paga ao Corinthians pelo patrocínio diretamente ao Flamengo, caso o clube não pague as parcelas em dia.

Ao todo, o “pacote Hugo Souza” fará o Corinthians gastar 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões, segundo a cotação atual) e R$ 1,5 milhão com multas, totalizando R$ 7,6 milhões até que o goleiro seja do time alvinegro. Nesse momento, o contrato de empréstimo se encerra em dezembro deste ano, mas o presidente do clube, Augusto Melo, já sinalizou, desde o início do vínculo, o desejo de que Hugo permanecesse além deste prazo, exercendo assim a opção de compra.

O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para selar a contratação de Hugo Souza pelos termos da opção de compra, acordados em julho. Caso contrário, a partir de dezembro os clubes terão de sentar novamente à mesa de negociações para chegar a um acordo pelo jogador.