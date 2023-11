Corinthians oficializa proposta à Caixa para quitar dívida de R$ 600 milhões da Arena

O Corinthians parece ter cansado de pagar somente juros à Caixa Econômica Federal e oficializou nesta sexta-feira uma proposta ao banco para a liquidação da dívida. Não informou, contudo, qual seria o valor final para ter a Neo Química Arena totalmente quitada.

Duílio Monteiro Alves está em Brasília acompanhado de Andres Sanchez desde quinta-feira, quando presenteou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com uma camisa autografada do goleiro Cássio. Nesta sexta pela manhã, o mandatário corintiano se encontrou com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, para entregar a proposta oficial em carta.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa a todos os seus associados e torcedores que apresentou na manhã desta sexta-feira (17) uma proposta à Caixa Econômica Federal para a realização de um dos nossos objetivos mais desejados: a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento para a construção da Neo Química Arena”, informou o clube em nota assinada por Duílio Monteiro Alves.

“A proposta foi recebida pela Caixa e, agora, aguardaremos a obtenção dos documentos necessários à sua formalização. Informamos que, tão logo seja superada essa etapa, mais detalhes serão divulgados.”

Apenas em 2023, foram desembolsados ao banco uma quantia próxima de R$ 100 milhões referentes a juros. O Corinthians ainda arcaria com nova bagatela de juros para amortização do valor em 2024. Clube e banco haviam feito um novo parcelamento, em julho de 2022, com a dívida subindo de R$ 400 milhões para R$ 611 mi. Seriam em torno de R$ 33 mi por ano em prestações até 2041.