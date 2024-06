Corinthians oficializa novo superintendente de marketing após imbróglio com patrocinador

A direção do Corinthians oficializou nesta terça-feira a contratação do seu novo superintendente de marketing. Vinicius Manfredi de Azevedo vai substituir Sergio Moura, que pediu afastamento do cargo no fim do mês passado após o imbróglio com o antigo patrocinador master do clube paulista.

De acordo com o Corinthians, o superintendente vai comandar toda a área de marketing do clube, incluindo a “gestão de patrocínios, experiência e engajamento da torcida, inovação, licenciamento, criação e design”. Trata-se da segunda passagem de Vinicius pelo clube. Antes, entre 2015 e 2021, ele atuou como head de marketing e comercial do clube e da Neo Química Arena.

Ao apresentar seu novo funcionário, o Corinthians apontou seu currículo: “Vinicius iniciou a carreira corporativa na Unilever, onde permaneceu por cinco anos. Depois dedicou-se ao marketing esportivo com passagens pela 9ine, Havas Sports & Entertainment, onde atuou com patrocinadores Fifa na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo 2014”.

Vinicius volta ao Corinthians num momento conturbado para o marketing do clube, que está sem patrocinador master no momento, após a Vai de Bet decidir romper o contrato, que seria o maior patrocínio de um clube do futebol brasileiro.

A empresa encerrou o vínculo de forma unilateral no dia 7 deste mês em decorrência de polêmicos pagamentos feitos pela Rede Media Social Ltda, intermediária do acordo, à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, suposta empresa “laranja” cujo CNPJ está no nome de Alex Fernando André, mais conhecido como Alex Cassundé, membro da equipe de comunicação do presidente Augusto Melo. Cassundé teria chegado ao Corinthians por intermédio de Sérgio Moura durante a campanha de Melo à presidência do clube. A Polícia Civil está investigando o caso. Moura nega qualquer irregularidade em sua conduta.

Inicialmente, ele pediu afastamento temporário do cargo para poder se defender das acusações e preservar sua imagem. Em entrevista coletiva, o presidente do Corinthians afirmou que o contrato de Moura estava apenas suspenso, abrindo espaço para a volta do profissional ao clube. O anúncio de Vinicius, nesta terça, dificulta o retorno do antecessor.