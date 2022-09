Corinthians oficializa empréstimo de Léo Natel para time português

O Corinthians oficializou, nesta sexta-feira, o empréstimo de Léo Natel ao Casa Pia, clube da primeira divisão de Portugal, que ocupa a oitava colocação na atual competição nacional, até junho de 2023, pelo valor de R$ 510 mil.

O contrato com os portugueses prevê a compra em definitivo, caso o atacante disputar 60% dos jogos da equipe, com ao menos 45 minutos em campo. Desta maneira, o Casa Pia seria obrigado a pagar R$ 7,6 milhões pelos 60% que pertencem ao Corinthians.

Contratado em julho de 2020, Léo Natel jamais se firmou no Corinthians. O atacante foi cedido ao Apoel, de Chipre, e agora está mais uma vez sendo emprestado, mas tem contrato com o time de Parque São Jorge até 2024.

O jogador havia retornado ao Corinthians nas últimas semanas, herdou a camisa 38 que era de Gabriel Pereira, mas sabia que não permaneceria. Até jogou contra o Fortaleza na rodada passada do Brasileirão, e ficou marcado por perder a bola do contragolpe e gol decisivo da partida no Castelão a favor dos mandantes.

TREINO

O técnico Vítor Pereira orientou mais um treino tático, nesta sexta-feira, para o time do Corinthians, de olho no duelo de domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, diante do Internacional, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo ganha maior importância porque as duas equipes somam os mesmos 42 pontos e, em caso de vitória, poderão assumir a segunda colocação, que antes do início da rodada pertence ao Flamengo, com um ponto a mais na tabela.

O único desfalque da equipe será o volante Du Queiroz, que vai cumprir suspensão. Com isso, o time deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo (Roni ou Ramiro), Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.