Corinthians oficializa a venda do jovem Felipe Augusto para clube da Bélgica por R$ 16 milhões

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a negociação de mais uma revelação. O jovem atacante Felipe Augusto, de 19 anos, foi vendido para o Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging, da Bélgica, por 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões). Os paulistas ainda permanecem com 20% dos direitos em uma futura transação do centroavante.

“Nesta terça-feira (19), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a venda do atacante Felipe Augusto ao Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging, da Bélgica, por 3 milhões de euros. O Timão permanecerá com 20% da mais valia em uma futura negociação do atleta”, informou o clube.

O Corinthians fez questão de frisar que a decisão da transferência teve participação da atual e da futura diretoria do clube, com aval da comissão técnica de Mano Menezes, que abriu mão do garoto sob a promessa de receber peças experientes para o setor ofensivo.

“Formado nas categorias de base do clube, Felipe Augusto completou 29 jogos e anotou dois gols. O Corinthians deseja sucesso ao Filho do Terrão na sequência de sua trajetória profissional”, agradeceu o clube.

Com a manutenção de Yuri Alberto e a chegada de mais um goleador de peso, Felipe Augusto ficaria sem espaço no time profissional e o clube viu no negócio uma boa chance de dar um reforço no caixa.