Corinthians oficializa a venda do atacante Pedro, quinto jogador negociado ao Zenit

Vanderlei Luxemburgo não costuma escalar jogadores em negociação e a ausência de Pedro no time alternativo usado diante do Liverpool, na quarta-feira, na despedida da Libertadores, já era um indício que o jovem Pedro seria vendido. Nesta quinta-feira, o clube oficializou a ida do atacante de 17 anos para o Zenit, mas somente no fim do ano. O clube russo já havia contratado quatro corintianos neste ano: o goleiro Ivan, o meia Mantuan, o zagueiro Robert Renan e o volante Du Queiroz.

“Nesta quinta-feira, o Sport Club Corinthians Paulista acertou a venda em definitivo do atacante Pedro ao FC Zenit, da Rússia. O Corinthians cederá 50% dos direitos econômicos pelo valor de 9 milhões de euros (aproximadamente 47,5 milhões). O clube ainda permanecerá com 30% dos direitos econômicos do atleta, que só irá para a equipe russa após completar 18 anos. Portanto, o jogador seguirá à disposição da comissão técnica até o final da temporada”, informou a diretoria corintiana.

Pedrinho, como o atacante é conhecido no clube, sempre foi apontado como uma joia e um futuro astro corintiano. Sua boa apresentação no Sul-Americano sub-20 da Colômbia no começo do ano já indicava que o Corinthians tinha em mãos um bom jogador para ajudar em campo e, com o passar dos anos, fazer um bom caixa com venda milionária.

Mas a diretoria não pensou duas vezes ao receber oferta do Zenit e negociou o jovem, para enorme bronca da torcida que ainda na Neo Química Arena já havia protestado contra o presidente Duílio Monteiro Alves pelas por valores muito baixos. “Vende-se jogador. Valor: 2 Cocas e 2 coxinhas” e “base vendida”, eram faixas estendidas contra a saída dos jovens.

E as saídas para o Zenit podem não parar por aí. De acordo com o jornal russo Frabzpor, o clube ainda demonstra interesse no goleiro Carlos Miguel, substituto de Cássio nesta quarta-feira, e no meia Matheus Araújo, autor do primeiro gol diante do Liverpool-URU. A proposta já estaria na mesa de Duílio Monteiro Alves.