Esporte Corinthians negocia com Vanderlei Luxemburgo para tentar acabar com a crise

Depois de ouvir “não” de Tite e Mano Menezes e recuar na negociação com Roger Machado por causa da rejeição ao nome nas redes sociais, o Corinthians está perto de anunciar Vanderlei Luxemburgo como novo treinador. As negociações prosseguem e podem ter um desfecho ainda nesta segunda-feira, 1 de maio.

O Corinthians tem pressa. A equipe enfrenta o Independiente Del Valle nesta terça-feira pela Libertadores, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos, às 21h. É possível que Luxemburgo já seja o treinador no treinamento desta segunda-feira com contrato até dezembro.

Se o acordo não sair, Danilo Andrade, técnico do time sub-20 não tem licença da Conmebol para dirigir o time pela Libertadores. Com isso, Fernando Lázaro pode voltar ao banco depois de ser demitido do cargo de treinador e voltar a ser auxiliar.

Na visão dos defensores da contratação, o treinador de 70 tem experiência e personalidade forte para fazer a gestão do elenco, inclusive com a cobrança aos medalhões do elenco, se necessário. Por outro lado, o treinador soma um longo período de inatividade – seu último trabalho foi no Cruzeiro, em 2021.

Se confirmada, esta será a terceira passagem de Luxemburgo pelo Corinthians. Em 1998, ele conquistou o Campeonato Brasileiro e, em 2001, voltou para ser campeão paulista.

O time procura um treinador deste a demissão de Cuca, na quarta-feira. O treinador sofreu pressão de parte da torcida em função da condenação por violência sexual contra uma jovem de 13 anos na Suíça, em 1987, e pediu demissão.

Na semana passada, a diretoria tentou Tite, sem clube desde a saída da seleção brasileira, e Mano Menezes, hoje no Inter, mas ouviu recusas dos treinadores. O alvo seguinte foi Roger Machado. Depois de avançar nas negociações no sábado, a diretoria recuou diante da repercussão negativa do nome nas redes sociais.