Corinthians muda o foco e faz último treino no CT Joaquim Grava antes de encarar São Paulo

A contagem regressiva para o jogo de volta da Copa do Brasil começou no Corinthians. Um dia depois de vencer, de virada, o Coritiba pela 19ª rodada do Brasileirão, o time de Vanderlei Luxemburgo muda o foco e agora mira 100% das suas forças no São Paulo. A equipe alvinegra tem a vantagem do empate, mas o rival jogará em casa, prometendo ter um Morumbi lotado para o embate.

Com isso, o Corinthians planeja uma injeção extra em seus jogadores: treinar nesta terça, na Neo Química Arena, com atividades abertas ao público para criar a atmosfera ideal para o clássico. Então, nesta segunda, Luxemburgo fez a última atividade na ‘calmaria’ antes de entrar de vez no clima de decisão.

Quem jogou por mais de 45 minutos contra o Coritiba não foi a campo nesta segunda. Foram realizados apenas trabalhos regenerativos na academia, visando condições plenas de jogo para quarta-feira. Já o restante do elenco foi a campo normalmente. Como fez outras vezes no decorrer da temporada, Vanderlei Luxemburgo ainda usou alguns atletas da base para complementar o treinamento. Foram oito no total.

Outra novidade no trabalho de gramado foi Fausto Vera. O volante não esteve presente no jogo com o Coritiba em razão de uma gripe. Ele já se recuperou e estará a serviço do treinador alvinegro para o tão esperado duelo.

Na primeira partida entre os rivais pela semifinal da Copa do Brasil, Renato Augusto acabou com o jogo ao marcar duas vezes, ambas no segundo tempo. Agora, no Morumbi, se empatar estará classificado. Se perder por um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis.

ÁRBITRO DEFINIDO

A CBF divulgou, nesta terça-feira, quem será o árbitro responsável por apitar o clássico. Raphael Claus, de São Paulo, terá a missão de controlar a quente partida. Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (Fifa-SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ). O VAR ficará por responsabilidade de Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa).