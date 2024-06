Corinthians mostra estar em patamar inferior no Brasileiro e perde para o líder Botafogo

O bom futebol apresentado pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Racing do Uruguai, na terça-feira, não apareceu na Neo Química Arena neste sábado. Tímido contra o agora líder provisório Botafogo, o time comandado por António Oliveira foi derrotado por 1 a 0 em jogo da sétima rodada do Brasileirão, durante o primeiro dia da retomada do campeonato após a paralisação de quase 20 dias em razão das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

De volta para a realidade da briga contra as últimas posições, os corintianos permaneceram com cinco pontos e entraram na zona de rebaixamento. São oito pontos a menos que os somados até agora pelos botafoguenses, invictos há seis jogos na temporada e donos de 13 pontos, que ficam com a liderança, mas podem voltar para o quarto lugar ao fim da rodada.

Frente a um adversário de nível mais alto, o Corinthians não conseguiu ter a mesma produtividade ofensiva vista durante a vitória sobre o Racing. A única novidade na escalação foi Matheuzinho no lateral-direita, no lugar do lesionado Fagner, que deixou a faixa de capitão para Carlos Miguel. Embora tenha conseguido ficar com a bola nos pés, o time paulista não encontrou caminhos para abrir espaços na defesa adversária.

A dupla Igor Coronado e Rodrigo Garro, brilhante na Sul-Americana, mostrou mais dificuldades em se destacar neste sábado. Coronado, que jogava mais aberto pela direita, teve intervenções importantes no campo de defesa como suas principais ações do primeiro tempo, caso do carrinho que travou um chute de Júnior Santos dentro da área.

O Botafogo, por sua vez, se defendeu bem, mas não ficou tão longe da inoperância corintiana em termos ofensivo. Apesar disso, encontrou soluções melhores que o adversário. Pelo lado direito do ataque, Luiz Henrique explorou a má partida que fazia o lateral-esquerdo Hugo para criar algumas oportunidades, porém limitando-se a cruzamentos que não deram em nada. A etapa inicial terminou com muita presença botafoguense na área dos donos da casa, em lances insuficientes para tirar o zero do placar.

De volta para o segundo tempo, o Botafogo se lançou ao campo corintiano, adiantando a marcação e ocupando os espaços. O apoio de Cuiabano pela esquerda era um dos pontos fortes da equipe carioca, e foi a inteligência do lateral que levou à inauguração do placar, com um toque de primeiro que encontrou Júnior Santos alguns passos à frente da marca do pênalti para superar Carlos Miguel.

Já o Corinthians continuava sem repertório e só teve ações ofensivas mais interessantes em raras enfiadas de Coronado buscando Yuri Alberto. Perto do meio do segundo tempo, os treinador promoveram substituições que proporcionaram o encontro dos irmãos gêmeos Romero em campo. Óscar substituiu Luiz Henrique do lado carioca e Ángel entrou no lugar de Bidon pelo lado paulista.

O time da casa só conseguiu crescer ofensivamente bem perto do final da partida, e teve uma finalização de Yuri Alberto, que parou na trave após bater no pé de John, como melhor oportunidade de alcançar o empate. Romero e Fausto Vera também tiveram chances, porém sem levar tanto perigo. António Oliveira entendeu que não havia mais o que fazer para tentar melhorar o time, tanto que não fez as duas substituições às quais ainda tinha direito.

FICHA TÉCNICA

CORIINTHIANS 0 X 1 BOTAFOGO

CORINTHIANS – Carlos Miguel; Matheuzinho (Fausto Vera), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Ángel Romero) e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley (Gustavo Mosquito). Técnico: António Oliveira.

BOTAFOGO – John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Óscar Romero), Júnior Santos (Yarlen) e Savarino (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

GOL – Júnior Santos, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Félix Torres, Wesley , Óscar Romero, Marlon Freitas Danilo Barbosa e Luiz Henrique.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA – R$ 2.614.293,50.

PÚBLICO – 41.281 pessoas.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.