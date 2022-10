Corinthians lança terceira camisa em homenagem aos dez anos do Mundial no Japão

Nova coleção resgata o “ano dourado” corintiano - Foto: José Manoel Idalgo - Ag. Corinthians

Após vazamentos, o Corinthians enfim lançou de forma oficial sua terceira camisa para esta temporada, com referências ao Japão. Em homenagens aos 10 anos do título mundial alvinegro, conquistado em 2012, contra o Chelsea, a nova coleção resgata o “ano dourado” corintiano.

Em evento que aconteceu nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians revelou o novo fruto de sua parceria com a Nike. Ao longo deste ano, as camisas titular e reserva já faziam referência à conquista da Copa Libertadores, também em 2012. Além da terceira camisa, a nova coleção conta camisetas, agasalhos e calças.

O uniforme é bege e apresenta signos em japonês ao longo do torso e das mangas. O texto repete um “mantra” da torcida corintiana: “Aqui é Corinthians”. Além disso, outro detalhe especial no uniforme é a presença da bandeira do Japão na parte interna, próximo à nuca.

Como parte do lançamento da camisa, a Nike levou à Neo Química Arena um container, que pode ser visitado por torcedores e curiosos até este sábado, das 19h às 0h. Além do uniforme em si, ele contém imagens e itens que remetem à conquista do bicampeonato mundial do Corinthians. No evento desta quinta-feira, o goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Fábio Santos, remanescentes do elenco campeão de 2012, e o presidente Duilio Monteiro Alves falaram sobre o novo uniforme.

“A camisa ficou maravilhosa. Um momento tão especial das nossas vidas, não só para nós jogadores, também para o torcedor e o clube”, afirmou o lateral-esquerdo. “Relembrar 2012, um ano mágico para todos nós, é um prazer fazer parte de tudo isso”.

“É uma homenagem para todo mundo, todos os jogadores e torcedor corintiano, que lembra um título muito importante para a história do Corinthians”, comentou Cássio. “Me sinto muito privilegiado por fazer parte disso”.

Uma história de emoção e arrepio. A nova terceira camisa do Timão vem com ideogramas em japonês, bandeira do país na parte interna da gola e escudo monocromático pra comemorar uma década da conquista do mundo em 2012.#SegueArrepiando pic.twitter.com/ArA3wxJXg9 — Corinthians (@Corinthians) October 6, 2022

O terceiro uniforme já está à venda no site oficial da Nike e do Corinthians. A camisa, tanto masculina quanto feminina sai por R$ 249,99 na versão torcedor, enquanto o preço do modelo infantil é de R$ 229. O clube fará a estreia em jogo do novo uniforme neste sábado, em partida contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.