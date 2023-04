Corinthians joga mal e perde do Argentinos Juniors na Neo Química Arena

Timão levou gol no primeiro tempo e não conseguiu reagir nesta quarta-feira, caindo para segundo lugar no grupo

O Corinthians não aproveitou o fator de fazer sua primeira partida em casa pela Libertadores. Perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniores, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena e viu escorrer a liderança do Grupo E. Os argentinos chegaram a seis pontos, contra três dos brasileiros e do Independiente Del Valle, do Equador, que venceu o lanterna Liverpool (sem ponto) por 2 a 0, na terça-feira.

O Corinthians tomou o primeiro susto aos 7 minutos, quando Ávalos, mal marcado dentro da área, cabeceou no travessão após cruzamento da direita.

Corinthians perdeu em casa por 1 a 0 nesta quarta – Foto: Ronaldo Barreto / The News S2 / Estadão Conteúdo

Com uma proposta de jogo ofensiva, bolas longas e aproveitando a marcação falha do Corinthians, o Argentinos Juniores abriu o placar aos 13 minutos. Montiel passou como quis por Fagner, penetrou, deixou Balbuena para trás e cruzou para Cabrera, livre na área, cabecear para o gol.

Sem muitas alternativas para conseguir chegar ao gol defendido por Lanzillota, o Corinthians só levou algum perigo quando Fausto Vera errou por pouco em chute de fora da área. Róger Guedes conseguiu dois bons lances: uma arrancada em contra-ataque e um cruzamento para Yuri Alberto, ambos sem sucesso.

Aos 37 minutos, Fagner sentiu uma contusão ao fazer um cruzamento e teve de ser substituído. Du Queiroz entrou. Depois disso, Fábio Santos teve uma boa chance, que o goleiro neutralizou.

Fernando Lázaro mexeu no time no intervalo. Colocou Romero no lugar do garoto Matheus Araújo, que teve oportunidade de sair jogando, mas inibido fez um primeiro tempo apagado, e trocou Cantillo por Roni.

Mas pelo menos nos primeiros minutos não deu certo. E Ávalos chegou a marcar para os argentinos, ao receber passe longo entre Gil e Balbuena e tocar na saída de Cássio, mas o gol foi anulado porque o atacante ajeitou a bola com a mão.

Com o passar do tempo, o Corinthians até melhorou um pouco. Lázaro adiantou o time, que ficava mais com a bola, mas faltava paciência, e categoria, para fazer jogadas com mais qualidade.

Nos minutos finais, o Corinthians fez grande pressão. Teve grande chance com Paulinho, já nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a derrota.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio, Fagner (Du Queiroz), Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Cantillo (Roni), Giuliano (Paulinho) e Matheus Araújo (Romero); Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

ARGENTINOS JUNIORS

Lanzillota; Mac Allister, Torren (Di Cesare) e Villalba; Cabrera (Domínguez; Redondo, Moyano, Mentilli (Metilli) e Montiel; Verón (Nuss) e Avalos. Técnico: Daniel Milito.

GOL Cabrera, aos 13’/1ºT.

ÁRBITRO Jesús Valenzuela (VEN).

CARTÕES AMARELOS Yuri Alberto (Corinthians); Montiel, Villalba e Lanzillota (Argentinos Juniors).

PÚBLICO 40.670 pessoas.

RENDA R$ 2.689.897.80.