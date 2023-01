Corinthians joga mal e empata sem gols com a Inter de Limeira

Com o resultado, Timão fecha a rodada na segunda posição do Grupo B, atrás do líder São Bento

Depois de decepcionar na estreia do Campeonato Paulista e empolgar seu torcedor no jogo seguinte, o Corinthians fez uma apresentação ruim neste sábado. Empatou sem gols com a Inter de Limeira no interior paulista em um jogo em que poderia ter até sido derrotado, não fosse as intervenções de Cássio, sempre ele.

A campanha do Corinthians no Estadual tem uma derrota, uma vitória e, agora, um empate. São quatro pontos que deixam o time alvinegro no segundo lugar do Grupo B, atrás do São Bento. A Inter de Limeira é a vice-líder do Grupo A, também com quatro pontos.

Destaque no meio de semana, Róger Guedes passou em branco neste sábado – Foto: Eduardo Carmim / Agência O Dia / Estadão Conteúdo

Foi um jogo fraco e de nenhuma empolgação para o torcedor que foi assistir ao Corinthians em Limeira. Fernando Lázaro fez mudanças na escalação, mas foram poucas, não a ponto, em teoria, de deixar a equipe desentrosada. Ainda assim, a equipe foi protagonista de uma exibição monótona e tediosa.

No primeiro tempo, sofreu até mais do que atacou. Os anfitriões não desceram ao vestiário em vantagem porque Cássio parou Iago Telles com os pés no começo da partida. Róger Guedes foi um dos poucos a tentar algo, destoando do aparente desinteresse que predominou no Estádio Major Levy Sobrinho. O camisa 10 levou perigo em arremate colocado para fora. Foi o que de melhor o time alvinegro produziu ofensivamente na etapa inicial.

No segundo tempo, nada mudou, mesmo que Lázaro tenha lançado mão de alguns de seus titulares, como Fagner, Fabio Santos e Renato Augusto. Eles, sobretudo o meio-campista, de refinado passe e acurada leitura de jogo, conferiram alguma melhora ao Corinthians, mas insuficiente para alterar o panorama do confronto.

Roger Guedes mais uma vez foi o protagonista do melhor momento do time nos 45 minutos finais. O atacante disparou de fora da área chute que passou perto da trave esquerda do goleiro Léo Vieira.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) provavelmente teve dificuldades de indicar os melhores de uma partida de tão pobre repertório técnico dos dois oponentes. O escolhido foi Cássio. Não poderia, mesmo, ter sido outro a ganhar o troféu em uma noite de futebol sem brilho no interior paulista.

O Corinthians continua sua caminhada o Paulistão na terça-feira. Às 20h, enfrenta o Guarani na Neo Química Arena. O duelo abre a quarta rodada do torneio. Na quinta-feira, às 15h30, a Inter de Limeira visita o São Bento em Sorocaba.

INTER DE LIMEIRA 0 X 0 CORINTHIANS

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas, Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia, Matheus Oliveira (Bruno Menezes); Everton Brito (Rael), Jonathas e Iago Teles (Vitinho). Técnico: Pintado.

CORINTHIANS – Cássio, Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Gil e Bidu (Fábio Santos); Cantillo (Roni), Du Queiroz e Giuliano (Renato Augusto); Romero, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS – Uillian Correia, Jonathas, Leandro Silva, Yuri Alberto, Fábio Santos.

RENDA – R$ 991.660.

PÚBLICO – 14.725.

LOCAL – Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.