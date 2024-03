Esporte Corinthians inscreve Matheus Bidu na Copa do Brasil às vésperas de duelo com São Bernardo

Fora dos planos para a temporada 2024, o lateral-esquerdo Matheus Bidu viu a sua situação mudar dentro do clube. Ele foi inscrito na Copa do Brasil nesta quarta-feira e pode virar uma opção para o técnico António Oliveira visando o confronto diante do São Bernardo, nesta quinta-feira pelo torneio.

Na disputa do Campeonato Paulista, o jogador sequer foi relacionado pelo treinador Mano Menezes. Com a troca de comando na equipe principal, o atleta seguiu sem ser inscrito para o Estadual.

Diante do panorama, a diretoria corintiana já estudava a possibilidade de negociar Bidu, alvo de clubes como Vitória e Goiás. Diante da mudança de planos, o lateral vira opção para o duelo da segunda fase da competição nacional.

Nos últimos treinamentos, o jogador passou a ser mais utilizado pelo treinador português nas atividades de campo participando de seguidas atividades táticas.

Nesta nova fase, ele agora vai encarar a concorrência de Hugo, já que o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palácios, que se recupera de uma lesão no joelho, segue realizando tratamento no departamento médico.

O Corinthians relacionou ainda o volante Paulinho, que se recuperou de lesão no joelho. A Copa do Brasil é tratada como prioridade neste primeiro semestre não só pelas cotas, mas também pela chance chegar à Copa Libertadores em caso de conquista de título.