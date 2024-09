Corinthians garante ao menos R$ 18,8 milhões em premiação com vaga na semi da Sul-Americana

A vitória e classificação do Corinthians sobre o Fortaleza na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, é relevante não só pela manutenção da boa fase da equipe e por aproximar o sonho de mais um título internacional. A vaga na semifinal da competição também garante ao clube um alto valor de premiação pela campanha até aqui. São 3,46 milhões de dólares arrecadados, ou R$ 18,8 milhões na cotação atual.

A divisão da Sul-Americana prevê que os participantes da fase de grupos já iniciam o torneio com 900 mil dólares (R$ 4,9 milhões) como prêmio. Ainda nesta fase, cada vitória garante mais 115 mil dólares (R$ 575 mil). O alvinegro paulista venceu quatro jogos, ou seja, faturou 460 mil dólares (R$ 2,5 mi).

Por ter se classificado em primeiro lugar no seu grupo, o Corinthians foi direto para as oitavas de final da competição, onde embolsou mais 600 mil dólares (R$ 3,27 mi).

Ao se classificar para as quartas, contra o Fortaleza, o alvinegro recebeu mais 700 mil dólares (R$ 3,8 mi). O placar agregado foi de 5 a 0, dando à equipe de Ramón Diaz uma vaga na semifinal. A premiação específica para os quatro melhores da Sul-Americana é de mais 800 mil dólares (R$ 4,3 mi).

Caso se classifique para a grande decisão, disputada no final de novembro, em Assunção, capital do Paraguai, o Corinthians pode chegar a levar mais 6 milhões de dólares, ou R$ 32,7 milhões, que é o valor dado ao campeão do torneio. O vice recebe 2 milhões de dólares, ou R$ 10,9 mi.

Veja os valores arrecadados pelo Corinthians a cada fase da Sul-Americana