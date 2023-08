Corinthians foca na Sul-Americana e poupa sete titulares contra o Cruzeiro no Brasileirão

O Corinthians jamais escondeu que o foco na temporada era fugir da zona de perigo no Campeonato Brasileiro e tentar conquistar a Copa do Brasil. Após ser eliminado nas semifinais diante do São Paulo e ainda com a meta de estar na Libertadores de 2024, o clube mudará o planejamento para a abertura do segundo turno da Série A, neste sábado, contra o Cruzeiro. Desgastado e, ao mesmo tempo com duelo decisivo diante do Estudiantes pela Sul-Americana, na terça-feira, Vanderlei Luxemburgo vai descansar seus titulares em Belo Horizonte.

O treinador relacionou 25 jogadores para a visita ao Cruzeiro, às 21 horas, neste sábado. E sem diversos titulares, inclusive a defesa completa. Fagner, Murillo, Gil e Fábio Santos ganham um descanso. O lateral-direito ainda trata uma lesão muscular na panturrilha. Além deles, Maicon, Renato Augusto e Yuri Alberto também não viajam com a delegação.

O goleiro Cássio, o volante Fausto Vera e os meia-atacantes Ruan Oliveira e Adson são os únicos na lista que iniciaram a semifinal contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. A novidade é a volta de Gustavo Silva, o Mosquito, há muito tempo fora após cirurgia no joelho.

Contratado para a defesa, Lucas Veríssimo pode fazer sua estreia entre os titulares, já que Bruno Mendez pode aparecer na lateral-direita. Caetano seria seu parceiro, com o jovem João Pedro na reserva.

O meio-campo deve ter a volta de Matias Rojas desde o início após jogar somente nos primeiros minutos contra o Bahia, antes de sentir problema muscular. Wesley pode ganhar uma vaga na frente, Felipe Augusto como favorito para ser o centroavante.

O possível Corinthians em Belo Horizonte deve ter Cássio; Bruno Mendez, Lucas Veríssimo, Caetano (Rafael Ramos) e Matheus Bidu; Moscardo, Fausto Vera e Matias Rojas (Ruan Oliveira); Wesley, Adson e Felipe Augusto.