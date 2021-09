Corinthians festeja os 111 anos com o retorno de Willian: ‘Aqui é minha casa’

No dia em que completou 111 anos, o Corinthians festejou a chegada de Willian, o mais novo contratado, e realizou mais um treinamento como preparação para o duelo de terça-feira, na Neo Química Arena, diante do Juventus, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Willian desembarcou no Aeroporto de Guarulhos e seguiu direto para o Parque São Jorge, onde foi recepcionado por dirigentes, torcedores e familiares. A tradicional sirene foi tocada no clube como comemoração pela chegada do atleta, formado na base e que saiu em 2007. “Aqui é minha casa”, disse, o atleta ao se aproximar do Parque São Jorge, em vídeo da TV Timão.

Depois o meia foi levado para o CT Joaquim Grava, onde foi submetido a exames médicos e se encontrou com o elenco corintiano, inclusive com o atacante Roger Guedes, outro reforço do time recém-contratado.

Já os jogadores do elenco atual, orientados pelo técnico Sylvinho, participaram de treino técnico e tático, quando foram exigidos no aperfeiçoamento do domínio da bola, passe,, cruzamentos e finalizações. O grupo volta a treinar nesta quinta-feira, quando o treinador começa a esboçar a escalação para o duelo com o Juventude.

PATROCÍNIO – O presidente Duílio Monteiro Alves anunciou acordo com a empresa Mercado Bitcoin, especializada em criptoativos, para um patrocínio até dezembro de 2022. “Cada passo que damos rumo à transformação do Corinthians é facilitado através de parceiros que entendem o momento das plataformas digitais e os hábitos do torcedor”, disse o dirigente.

“Estar ao lado do Mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina, nos dá a certeza de que estamos inovando e desbravando novas possibilidades de marketing e engajamento. O futuro do clube está nessa inovação”, completou o presidente.

CEO da empresa, Reinaldo Rabelo também celebrou a nova parceria. “A parceria com o Corinthians faz total sentido para o Mercado Bitcoin, pois compartilhamos as mesmas visões sobre democratização, pioneirismo e inovação. Além disso, acreditamos que o universo cripto e o mundo do futebol, juntos, viabilizam novos modelos de engajamento com a torcida e a geração de negócios rentáveis.”

A empresa estampará sua marca na barra frontal da camisa do time de futebol masculino. A parceria ainda conta com ações de educação financeira e de criptomoedas voltadas aos torcedores.