Corinthians faz treino de enfrentamento e Carrillo se despede de Arábia Saudita  - O Liberal

O Corinthians deu neste domingo mais um passo na preparação visado o jogo com o Juventude, marcado para quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela partida de volta da Copa do Brasil. O técnico Ramón Díaz realizou mais um treino tático, desta vez, voltado para o enfrentamento.

A primeira movimentação do Corinthians no dia foi um trabalho de força na academia. Após o aquecimento com atividades de troca de passes e rondo, o elenco realizou o treino tática, dando indícios da equipe que utilizará para buscar uma vaga na semifinal da competição.

Caso decida repetir o time que derrotou o Flamengo, no Brasileirão, por 2 a 1, o Corinthians terá: Hugo Souza; André Ramalho, Félix Torres e Cacá; Fagner, Charles, José Martínez, Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Héctor Hernández.

No entanto, o Corinthians ainda não sabe se poderá contar com Félix Torres e com Héctor Hernández, que estão com suas respectivas seleções na Data Fifa. Em caso negativo, o treinador deve reforçar o meio de campo com Raniele ou Igor Coronado e dar mais um voto de confiança a Yuri Alberto.

CARRILLO SE DESPEDE DA ARÁBIA SAUDITA

Esperado no Brasil para ser anunciado oficialmente, André Carrillo se despediu da Arábia Saudita neste domingo. Ele vinha defendendo o Al-Qadisiyah e foi visto no Aeroporto local.

Vídeos do peruano no Aeroporto com as malas foram publicados nas redes sociais. Em um deles, um companheiro desejava boa sorte ao atleta, ao lado de uma bandeira do Brasil, que será o próximo destino de Carrillo.

O Corinthians corre contra o tempo para regularizar seus últimos reforços, visando a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Ele é aguardado no início da semana, quando será anunciado oficialmente.