Corinthians evita derrota no fim, ouve vaias e se afunda na zona de rebaixamento

Continua de pé a série sem vitórias do Corinthians, que não vence no Brasileirão há quase dois meses. Diante de seu torcedor na Neo Química Arena, o time alvinegro fez outra apresentação ruim, mas, como no duelo anterior contra o Athletico-PR, reagiu e evitou a derrota com gol no fim ao empatar com o Cuiabá por 1 a 1 na noite desta quarta-feira.

O cenário é péssimo para o Corinthians, que segue na zona de rebaixamento, com a terceira pior campanha do campeonato. São apenas nove pontos em 12 jogos no torneio no qual ganhou somente uma partida, na distante quarta rodada, no fim de abril.

Yuri Alberto tenta jogada no empate do Corinthians com o Cuiabá, nesta quarta-feira – Foto: Jhony Inacio / Enquadrar / Estadão Conteúdo

Aumentam a pressão e as críticas sobre o presidente Augusto Melo, que pode demitir o técnico português António Oliveira. Na segunda-feira, às 20 horas, o pressionado Corinthians, que não venceu nenhuma de suas últimas partidas, faz o dérbi com o Palmeiras, na casa do rival, o Allianz Parque. Após o apito final, parte da torcida vaiou o time e cobrou vitória no clássico contra o maior rival.

O Cuiabá tem 12 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento que dos líderes. Na próxima rodada, recebe o Bragantino, sábado.

A situação era ruim antes de entrar em campo. Quando o jogo começou, piorou. O Corinthians, desatento, levou um gol aos quatro minutos. Se já tem sido competir em igualdade numérica, quando sai atrás no placar o time alvinegro, em crise que parece não terminar, sofre para reagir.

O gol do zagueiro Marllon, que conseguiu finalizar duas vezes, sendo pouco incomodado antes de marcar, foi resultado de uma pane defensiva corintiana, algo comum nesta temporada. O Cuiabá, confortável, foi se sentindo cada vez mais à vontade em Itaquera. Saiu em contragolpes e anulou as poucas investidas dos donos da casa.

O ex-corintiano Walter trabalhou duas vezes com competência, ao defender os chutes de Hugo e Yuri Alberto. Perto de ser demitido, António Oliveira resolveu sacar um zagueiro, Caetano, para lançar mão do centroavante Pedro Raul. Não adiantou. O limitado jogador pouco produziu e quase não foi acionado.

No segundo tempo, o Cuiabá teve mais de uma oportunidade para matar o jogo, uma delas em controverso pênalti cometido por Cacá em cima de Pitta, que parou em Matheus Donelli na cobrança. O jovem goleiro corintiano foi de novo o destaque dos paulistas. Minutos depois, ele evitou outro gol em finalização de Lucas Fernandes.

O time mato-grossense errou demais, não castigou e foi castigado no fim. Até então encostado, Matheus Bidu recebeu uma chance de António Oliveira e correspondeu. O lateral-esquerdo acertou um potente chute de primeira para marcar um golaço aos 39 minutos. Os donos da casa tentaram a virada, insistiram até os 56 minutos da etapa final – mas ela não veio.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 CUIABÁ

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Leo Maná (Matheuzinho), Cacá, Caetano (Pedro Raul) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Kayke); Wesley (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Lucas Fernandes) e Filipe Augusto (Fernando Sobral); Jonathan Cafu (Eliel), Clayson (Derik Lacerda) e Pitta (Bruno Alves). Técnico: Petit.

GOLS – Marllon, aos 4 do primeiro tempo. Matheus Bidu, aos 39 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Empereur, Filipe Augusto, Leo Maná, Clayson, Cacá, Matheuzinho e Lucas Fernandes.

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior.

PÚBLICO – 38.219 torcedores.

RENDA – R$ 2.099.895,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).