Corinthians está em fase final de negociação com o Grêmio pela venda de Luan

O meia-atacante Luan está próximo de encerrar a sua trajetória no Corinthians. O Grêmio, time pelo qual o atleta viveu seus melhores momentos na carreira, encaminhou o retorno do jogador, que estava encostado no time paulista e chegou a ser alvo de agressões por parte de torcedores.

O Estadão apurou que os clubes estão em fase final de negociação e um acerto deve ocorrer nas próximas horas. O atleta tem vínculo somente até o fim do ano com o time do Parque São Jorge e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, mas as partes devem rescindir de maneira amigável para a transferência acontecer ainda nesta janela.

Luan está no Corinthians desde 2020, contratado pelo clube junto à equipe gaúcha por cerca de R$ 29 milhões, durante a gestão do presidente Andrés Sanchez, e com um salário de R$ 800 mil – a expectativa é de que receba um valor bem abaixo para assinar novamente com os gaúchos. Segundo balanço financeiro lançado no último ano, o Corinthians deve R$ 4,5 milhões em direitos de imagem ao jogador. Por escolha técnica, ele não entra em campo desde 2022 e treina em horários separados do elenco principal.

O negócio acontece depois de Luan ser agredido por membros de uma torcida organizada em um motel da zona oeste de São Paulo, no dia 4 de julho. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por amigos que estavam com o jogador, um dos agressores estava armado e o atleta foi ameaçado de morte caso não deixasse o clube. A agressão foi filmada e as imagens viralizaram nas redes sociais. Horas depois, o meia publicou uma imagem com o short sujo de sangue com a mensagem “não é só futebol”.

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, contou recentemente que foi procurado no início do ano pelo jogador para um possível retorno à equipe gaúcha. O treinador revelou, em entrevista à revista Placar, que o alto valor recebido por ele no Corinthians era um impasse pelo negócio. Antes da partida de sábado com o Atlético-MG, vencida pelos gaúchos por 1 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão, Renato afirmou que estava otimista quanto ao retorno do jogador a Porto Alegre e que a palavra final pela contratação era sua.

“É um garoto que tenho muito carinho. Ele me dava alguns problemas durante a semana, mas dava problema ao adversário”, disse o treinador. “Nunca deixo ninguém na mão, procuro ajudar, até porque sei que o jogador precisa dessa volta por cima. Se voltar, tenho certeza que vai fazer o que a gente pedir, vai andar na linha, não sei como está a vida dele em São Paulo.”

Aos 30 anos, Luan não conseguiu repetir no Corinthians o futebol que o fez se tornar ídolo do Grêmio. Ele amargou a reserva com diferentes treinadores e chegou a ser emprestado ao Santos no segundo semestre do ano passado, onde também não foi bem. Pelo time gaúcho, Luan conquistou uma Copa do Brasil (2016), uma Copa Libertadores (2017), uma Recopa (2018), dois Estaduais (2018 e 2019), além da Recopa Gaúcha (2019). O meia-atacante foi eleito o Melhor Jogador da América, em 2017, e também ajudou a seleção brasileira a conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.