Corinthians espera jogo duro com Fluminense e aprimora pênaltis

Um empate diante do Fluminense, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, vai levar a decisão da vaga na final da Copa do Brasil para a disputa de penalidades. De olho nesta possibilidade, os jogadores do Corinthians usaram boa parte do treino desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, para aperfeiçoar as cobranças de pênalti. Cássio também foi bastante exigido.

O técnico Vítor Pereira também orientou o elenco corintiano em uma atividade tática, sabedor de que sua equipe vai precisar de uma boa atuação para obter a classificação, diante de um Fluminense, que possui ótimo retrospecto na atual edição da Copa do Brasil, ao vencer Vila Nova, Cruzeiro e Fortaleza fora do Rio de Janeiro. Desta forma, o empate por 2 s 2 obtido no Maracanã no primeiro jogo não ilude o treinador.

Desta forma, Vítor Pereira deverá colocar em campo o que tem de melhor: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Corinthians vai tentar alcançar a sétima decisão da Copa do Brasil. Até o momento, o time de Parque São Jorge soma três conquistas (1995, 2002 e 2009) e três vice-campeonatos (2001, 2008 e 2018).