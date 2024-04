Corinthians ensaia esquema ‘à base de pressão’ para encarar o Nacional em casa

O Corinthians trabalhou na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em uma atividade marcada por intensidade, trabalhos táticos e também muita conversa. Disposto a ter um time mais agressivo e com atitude, o técnico António Oliveira armou um esquema onde a pressão vai ser o cartão de visitas do time brasileiro para o encontro da próxima semana diante do Nacional, pela Copa sul-americana.

O treinador organizou uma atividade em espaço reduzido onde cobrou dos jogadores muita agilidade para tentar recuperar a bola ainda no campo de ataque. A movimentação dos atletas foi outro ponto que o comandante português deu bastante ênfase.

A parte tática também foi trabalhada pelo treinador. Após o empate de 1 a 1 diante do Racing, do Uruguai, o Corinthians necessita de uma vitória em casa para se manter na briga direta pela liderança do Grupo F.

O próximo compromisso da equipe paulista no torneio é nesta terça-feira, diante do Nacional, do Paraguai, que perdeu seu confronto de estreia para o Argentinos Juniors.

Nesta sexta, recuperado de dengue, o meia Igor Coronado participou de parte da atividade com o grupo e completou a carga de exercícios sob a supervisão da equipe de preparação física. O volante Maycon segue no processo de transição física.

CLUBE RENOVA CONTRATO COM GOLEIRO CAMPEÃO DA COPINHA

O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do goleiro Felipe Longo, de 19 anos. O novo vínculo vai até março de 2029. Ele esteve no time que conquistou a última Copa São Paulo de juniores. Neste ano, após se destacar na equipe sub-20, o jogador foi promovido ao elenco principal pelo técnico António Oliveira.