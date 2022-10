Corinthians encerra preparação para final e deixa CT com nova festa da torcida

Após o treino aberto de segunda-feira com a presença de mais de 27 mil pessoas na Neo Química Arena, o elenco do Corinthians se viu novamente envolvido pelo clima de festa e apoio na tarde desta terça. A preparação para a decisão do título da Copa do Brasil com o Flamengo foi encerrada e, em seguida, o ônibus da delegação ficou rodeado por centenas de torcedores enquanto deixava o CT Joaquim Grava rumo ao aeroporto para seguir viagem ao Rio de Janeiro, onde será disputada a final, a partir das 21h45 desta quarta, no Maracanã.

Munidos de bandeiras e sinalizadores em frente ao centro de treinamento corintiano, os torcedores repetiram a festa realizada um dia antes no estádio e entoaram os tradicionais cânticos de apoio enquanto o elenco passava. Antes da entusiasmada despedida, o treinador Vítor Pereira comandou o último treinamento, focado em atividades de enfrentamento e posse de bola em espaço reduzido.

Também houve uma movimentação tática, repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênaltis. Como sempre, o Corinthians não divulgou sequer os relacionados. No treinamento de segunda-feira, contudo, o volante Xavier foi o único desfalque, por causa de dores no tendão.

O restante do elenco está à disposição do técnico português, e a tendência é que a escalação não seja muito diferente da que foi utilizada no jogo de ida, que terminou empatado sem gols, em São Paulo. Uma mudança possível seria no lado direito do ataque, por onde Adson atuou na primeira partida. O jovem atacante tem a concorrência de Ramiro e Gustavo Mosquito.

O Corinthians pode ir a campo com Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson (Mosquito ou Ramiro), Yuri Alberto e Róger Guedes.

DUÍLIO VISITA CBF

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, chegou ao Rio de Janeiro antes do elenco. Na manhã de terça-feira, esteve na sede da CBF, na Barra da Tijuca. Embora a visita tenha ocorrido dias após a reclamação formal do clube paulista contra a arbitragem do jogo de ida, o mandatário garantiu que não tocou no assunto durante o encontro.

“A gente que vem jogar no Rio, é de costume fazer uma visita na CBF, rever amigos, falar de futebol. Dessa vez não foi diferente, vim visitar o presidente e outros membros da diretoria”, afirmou Duílio em entrevista à ESPN. “O que podíamos ter feito sobre a arbitragem, nós fizemos no dia seguinte ao jogo. Isso já ficou para trás. O que a gente quer é ter um grande jogo, que seja decidido dentro de campo, que o árbitro faça uma grande arbitragem, toda sua equipe e o VAR. Mas hoje não, não foi tema de conversa”, concluiu.

Após o fim da partida na Neo Química Arena, na semana passada, o Corinthians mostrou indignação com a atuação da arbitragem de vídeo. O questionamento é sobre um toque de mão do zagueiro flamenguista Léo Pereira na grande área, lance interpretado pelos corintianos como pênalti. O VAR concluiu que houve um toque na barriga do defensor antes do encontro com o braço. Mais tarde, a CBF reconheceu que não houve contato com a barriga, mas defendeu que a decisão de não marcar pênalti foi correta, pois considerou o movimento feito por Léo Pereira como natural.