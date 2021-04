Esporte Corinthians encara times do Peru, Paraguai e do Uruguai na Copa Sul-Americana

A Conmebol realizou nesta sexta-feira o sorteio da fase de grupos da edição de 2021 da Copa Sul-Americana, que a partir deste ano tem um novo formato, parecido com o da Copa Libertadores. São seis clubes do Brasil já garantidos na disputa, que conheceram os seus adversários. Destaque para o Corinthians, que caiu no Grupo E juntamente com Sport Huancayo, do Peru, River Plate, do Paraguai, e o vencedor do duelo de times do Uruguai entre Montevideo City Torque e Fénix.

A fase de grupos da Sul-Americana terá 16 times classificados da fase preliminar, seis clubes do Brasil (Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Ceará, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense) e outros seis da Argentina, além dos quatro eliminados da terceira fase preliminar da Libertadores. Nesta etapa estão dois brasileiros: Santos e Grêmio.

Com o novo formato, a Sul-Americana terá sua fase de grupos com oito chaves de quatro times cada, que será disputada entre 20 de abril e 27 de maio. Cada equipe fará seis jogos contra os times do mesmo grupo, em partidas de ida e volta. Os melhores de cada grupo avançam às oitavas de final e enfrentarão quem ficar na terceira posição de cada chave da Libertadores.

Além do Corinthians, o Athletico-PR foi cabeça de chave por causa do ranking da Conmebol. O time paranaense caiu no Grupo D juntamente com Melgar (Peru), Aucas (Equador) e Metropolitanos (Venezuela). No B, o Bahia terá pela frente Independiente (Argentina), Guabirá (Bolívia) e o vencedor do duelo uruguaio entre Cerro Largo e Peñarol.

Estreante na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino está no Grupo G com Emelec (Equador), Deportes Tolima (Colômbia) e Talleres (Argentina). O Ceará caiu no Grupo C com Jorge Wilstermann (Bolívia), Arsenal de Sarandi (Argentina) e quem perder de Bolívar (Bolívia) x Junior Barranquilla (Colômbia), pela fase preliminar da Libertadores.

Por fim, o Atlético Goianiense foi sorteado no Grupo F com Newell´s Old Boys (Argentina), Palestino (Chile) e o eliminado de Libertad (Paraguai) x Atlético Nacional (Colômbia), que é outro confronto da fase preliminar da Libertadores.

Confira os grupos da Copa Sul-Americana:

Grupo A – Rosario Central-ARG, Huachipato-CHI, 12 de Octubre-PAR e San Lorenzo-ARG ou Santos

Grupo B – Independiente-ARG, Bahia, Guabirá-BOL e Cerro Largo-URU ou Peñarol-URU

Grupo C – Jorge Wilstermann-BOL, Arsenal de Sarandi-ARG, Ceará e Bolívar-BOL ou Junior Barranquilla-COL

Grupo D – Athletico-PR, Melgar-PER, Aucas-EQU e Metropolitanos-VEN

Grupo E – Corinthians, Sport Huancayo-PER, River Plate-PAR e Montevideo City Torque-URU ou Fénix-URU

Grupo F – Newell´s Old Boys-ARG, Palestino-CHI, Atlético Goianiense e Libertad-PAR ou Atlético Nacional-COL

Grupo G – Emelec-EQU, Deportes Tolima-COL, Talleres-ARG e Red Bull Bragantino

Grupo H – Lanús-ARG, La Equidad-COL, Araguá-VEN e Independiente Del Valle-EQU ou Grêmio