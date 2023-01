Corinthians empresta zagueiro Raul Gustavo ao Bahia: ‘Que seja um até logo’

O zagueiro Raul Gustavo é mais um jovem jogador a deixar o Corinthians neste começo de temporada. O defensor de 23 anos foi emprestado ao Bahia por uma temporada, com a possibilidade de ser adquirido em definitivo. O defensor sai após perder espaço com a chegada de Balbuena, mas sonhando em um retorno.

“Nem sei por onde começar, mas quis o destino que nossos caminhos se separassem a partir de hoje. Por anos eu dei a vida por essa camisa e por anos esse clube foi minha casa. Tudo o que vivi aqui dentro ficará para sempre na minha memória e no meu coração”, afirmou Raul Gustavo em post de despedida ao clube.

O defensor foi além. “Só tenho a agradecer e dizer o quão honrado eu me sinto por ter vivido e sentido um pouco do Corinthians e da paixão que move a Fiel. Espero que nossas histórias voltem a se cruzar para que essa despedida não passe de um até logo. Muito obrigado por tudo, Corinthians!”

O jogador já vestiu a camisa do novo clube e até um ensaio fotográfico fez. “O Esporte Clube Bahia informa que o zagueiro Raul Gustavo assinou com o Tricolor de Aço. Vindo do Corinthians, o atleta de 23 anos chega por empréstimo com opção de compra até o fim de 2023”, oficializou o Bahia.

“Apesar de jovem, Raul já tem experiência de jogar Série A e torneios internacionais, fazendo bons jogos inclusive na Libertadores. A gente também buscava um zagueiro canhoto e ele vem pra suprir essa necessidade. Um atleta com perspectiva de crescimento e desenvolvimento, mas que já está pronto pra ser uma peça importante no Brasileirão”, disse Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia.

Raul Gustavo disputou 47 partidas pelo time profissional do Corinthians e anotou 6 gols. Além dele, o Corinthians havia aberto mão de outros três jovens do elenco: Lucas Piton foi para o Vasco e Robert Renan e Du Queiroz envolvidos na transação da compra de Yuri Alberto.

Com o empréstimo de Raul Gustavo, a negociação de Robert Renan e a rescisão de Robson Bambu – João Victor foi para o Benfica em julho -, o Corinthians terá de buscar defensores para não deixar o elenco desfalcado. Fernando Lázaro tem apenas os experientes Gil, Balbuena e Bruno Méndez, além do até então desprezado Caetano, no grupo. Disputando a Copinha, Murillo e Alemão já “completaram” atividades no profissional e podem ser promovidos. Mas a diretoria avalia uma peça de reposição no mercado.