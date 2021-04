Corinthians empata com River Plate do Paraguai em estreia

Timão foi lento na troca de passes, teve pouca objetividade e abusou da paciência do torcedor, finado no 0 a 0

O Corinthians fez uma péssima partida nesta quinta-feira, em sua estreia na Copa Sul-Americana. Em Assunção, no Paraguai, a equipe não passou de um empate sem gols com o River Plate, que ocupa a décima e última colocação no Campeonato Paraguaio. O time foi lento demais na troca de passes, teve pouquíssima objetividade e abusou da paciência do torcedor.

A equipe de Vagner Mancini não conseguiu fazer um gol em uma defesa bem frágil – em 12 jogos no torneio local, o River Plate levou 24 gols e tem um saldo de -17. Dos últimos cinco jogos, a equipe paraguaia havia empatado um e perdido os outros quatro jogos.

Corinthians teve atuação ruim fora de casa e ficou no empate sem gols nesta quinta-feira – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

No começo da partida, o Corinthians até manteve boa postura, se lançou ao ataque e manteve posse de bola. O time saía desde a zaga trocando passes, com os volantes mantendo mais a posição para as subidas ao ataque dos laterais Fagner e Fábio Santos. A bola chegava ao ataque, mas Léo Natael e Luan se atrapalhavam na hora da finalização e facilitavam o trabalho do goleiro Azcona.

O Corinthians chegava com muita facilidade pelo setor direito do ataque. Léo Natel vencia a maior parte das disputas com Montiel e criava boas oportunidades. A primeira boa chance de gol do alvinegro surgiu aos 19, quando o próprio Léo Natel chegou batendo a bola de primeira, para boa defesa do goleiro paraguaio.

Até os 30 minutos, a equipe do técnico Vagner Mancini empurrava o River para o seu campo. Fábio Santos centralizava suas ações e complicava a marcação – o problema, mais uma vez, era sempre o último passe antes da finalização.

De tanto se defender, o River saiu para o seu único ataque bem planejado da primeira etapa aos 37. González recebeu lançamento na entrada da área e ajeitou de primeira para Quiñonez, que chegou batendo também de primeira, colocado, mas a bola passou rente à trave esquerda de Cássio.

Aos 41, a melhor chance do Corinthians na primeira etapa – Léo Natel entrou na área pela direita e bateu firme e rasteiro, para uma defesa segura de Azcona.

O segundo tempo começou do mesmo jeito que terminou a primeira etapa: o Corinthians dominava o jogo, mantinha a posse de bola, mas era ineficaz na hora de criar oportunidades efetivas de gol. Um dos problemas do time de Mancini era a lentidão na troca de bolas. Por várias vezes, a equipe perdia tempo com passes entre os zagueiros Gil e Bruno Méndez, por exemplo.

A primeira boa chance do alvinegro surgiu aos 12 minutos, quando Fagner carregou a bola, passou pela marcação e arriscou de fora da área, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Da mesma forma que era lento na troca de passes, o Corinthians era lento na marcação nos raros lances de ataque do River. Em um deles, aos 25, Sosa recebeu no meio-campo e partiu para o gol, carregando a bola e passando pelo frouxo sistema defensivo. Da entrada da área, o paraguaio mandou para o gol, mas a bola explodiu no travessão. No rebote, Cássio mandou para escanteio.

O melhor lance do Corinthians na segunda etapa surgiu aos 32. Gustavo Mosquito recebeu de Fagner pela direita, cruzou para o meio da área e Luan bateu para gol. A bola desviou na zaga e saiu rente à trave direita do goleiro paraguaio.

No fim do jogo, Mancini até tentou e mexeu no time, que tentou uma última blitz. Aos 47, Vitinho carregou pela esquerda e mandou para o gol de longe, mas Azcona espalmou para escanteio, na última chance da partida.

FICHA TÉCNICA:

RIVER PLATE-PAR 0 x 0 CORINTHIANS

RIVER PLATE-PAR – Azcona; Saldívar, Navarro, Gustavo Giménez e Montiel; Molinas, Quiñónez, Vera (Sosa), Otazú (Godoy) e González; Pérez, Zeballos. Técnico: Celso Ayala.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Xavier (Cantillo), Camacho e Luan (Vitinho); Léo Natel (Gabriel Pereira), Jô (Cauê) e Otero (Gustavo Mosquito). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS – Vera, González, Cantillo, Quiñónez, Molinas e Fábio Santos.

ÁRBITRO – Dario Herrera (Argentina).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.