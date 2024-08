Corinthians empata com o Grêmio em jogo com expulsões e gol anulado no fim

Time paulista teve jogador expulso no início do segundo tempo e quase saiu com a vitória, mas ficou na igualdade

Em jogo de grandes emoções na reta final, Corinthians e Grêmio ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um a menos durante quase todo o segundo tempo, o time do Parque São Jorge teve um golaço anulado pelo VAR nos acréscimos. O Grêmio, que errou bastante enquanto teve um jogador a mais, também teve um atleta expulso antes do apito final.

A partida de volta acontece no dia 7, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, local escolhido pelo Grêmio para mandar o duelo. O clube ainda está impossibilitado de mandar jogos na arena em Porto Alegre por causa dos danos causados na tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

Corinthians empatou em 0 a 0 nesta quarta-feira – Foto: Jhony Inacio / Enquadrar / Estadão Conteúdo

Antes da definição pela vaga nas quartas da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio encara o Athletico Paranaense, nos mesmos dia e horário, em Curitiba.

Diferentemente do empate por 2 a 2 na semana passada, pelo Brasileirão, Corinthians e Grêmio adotaram uma postura mais cautelosa, com defesas organizadas e sem deixar espaços ao adversário. A equipe gaúcha iniciou melhor, apoiado nas jogadas individuais de Soteldo nas costas do lateral-direito Matheuzinho. Escalado mais uma vez com três volantes, o time corintiano teve superioridade no setor de meio-campo, mas com Rodrigo Garro acompanhado de perto pela marcação adversária, os donos da casa tiveram dificuldade em criar chances claras.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com a primeira grande oportunidade surgindo apenas aos 35 minutos, quando Hugo Souza fez ótima defesa em cobrança de falta próxima da linha da grande área – o goleiro operou um milagre no rebote, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O lance animou a torcida e fez o Corinthians reagir, mas tanto Romero quanto Yuri Alberto não conseguiram dar sequência às jogadas. Na melhor chance alvinegra, Garro chegou a tentar chute improvável de fora da área, e quase acertou o ângulo.

Na volta do intervalo, o técnico Ramón Díaz resolveu fazer mudanças táticas. Tirou o volante Charles para colocar o ágil Wesley no ataque, além de sacar Yuri Alberto para pôr o talismã Giovane. O treinador viu seu plano de atacar o Grêmio ir por água abaixo quando Raniele acertou o joelho de Villasanti em entrada temerária. O árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado ao VAR e decidiu pela aplicação do cartão vermelho.

O jogo ganhou outro contorno após a expulsão. Ramón Díaz precisou tirar Romero para consertar o meio-campo, promovendo a entrada do volante Ryan, enquanto Renato Gaúcho acionou o banco de reservas para deixar o time gremista mais ofensivo. Curiosamente, o Corinthians passou a ser mais perigoso na partida. Isso porque a equipe alvinegra se fechou bem e soube explorar contra-ataques, mas ainda pecando na finalização.

A reta final da partida foi de ‘trocação’. O Grêmio esboçou uma pressão, mas errou bastante no momento do último toque. O Corinthians assustou nas descidas em velocidade, mas sem referência na frente, não conseguiu aproveitar as chances. Nos acréscimos, Giovane aproveitou lançamento de Hugo Souza, dividiu com a defesa e encobriu Marchesín com um lindo toque, para fazer explodir a Neo Química Arena. O VAR assinalou impedimento e anulou o que seria o gol da vitória alvinegra. Antes do apito final, o gremista Gustavo Nunes foi expulso por cotovelada em Pedro Henrique.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 GRÊMIO

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Wesley) e Rodrigo Garro (Pedro Henrique); Ángel Romero (Ryan) e Yuri Alberto (Giovane). Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO – Marchesín; Pedro Geromel (Gustavo Nunes), Jemerson e Rodrigo Ely; João Pedro, Carballo (Edenílson), Villasanti e Reinaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Cristaldo (Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS – Marchesín, Pedro Geromel e Jemerson (Grêmio); André Ramalho (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO – Raniele (Corinthians) e Gustavo Nunes (Grêmio).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE)

PÚBLICO – 43.315 torcedores.

RENDA – R$ 2.624.941,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).