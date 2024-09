Corinthians elimina o Palmeiras e pega o São Paulo na final do Brasileirão Feminino - O Liberal

Em busca do hexa, o Corinthians vai para a sua oitava final consecutiva – levou em 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023 – do Campeonato Brasileiro Feminino ao eliminar o Palmeiras apesar da derrota por 2 a 1, neste domingo, no Canindé. No jogo de ida, em Jundiaí, a equipe alvinegra havia vencido por 3 a 1.

O Corinthians vai encontrar o São Paulo, que continua vivo na briga pelo título inédito, em sua primeira decisão de Campeonato Brasileiro Feminino. Por ter a melhor campanha, o time alvinegro decidirá em casa. A equipe tricolor despachou a Ferroviária nos pênaltis, após vitória por 2 a 1, no Canindé, e derrota por 1 a 0 na Arena da Fonte Luminosa. O principal destaque foi a goleira Carlinha, que defendeu as três cobranças da equipe de Araraquara.

Além de chegar à decisão, o Corinthians manteve vivo um longo tabu contra o Palmeiras. Desde 2019, quando o time alviverde reativou a modalidade, a equipe alvinegra tem 100% de aproveitamento em jogos mata-mata, são oito no total.

“Estou muito feliz de estar vivendo tudo isso com essa camisa. Tudo que eu conquistei foi vestindo essa camisa. Terminar com essa festa linda é maravilhoso. Ser corintiana é massa demais. O Corinthians é gigante e vamos para a final com muita força mental. Vamos lutar para buscar esse título”, afirmou Gabi Portilho.

Precisando reverter um revés por 3 a 1 em casa, o Palmeiras saiu na pressão desde o minuto que a bola rolou no Canindé. A estratégia deu certo. Aos oito minutos, Bruna Calderan fez cruzamento da intermediária e encontrou Laís Estevam na grande área. A atacante dominou no peito e ganhou da marcação para bater forte e, contando com desvio no meio do caminho, abrir o placar para as alviverdes.

Mas o Corinthians esfriou o ímpeto do Palmeiras com um lindo gol de Duda Sampaio de fora da área, aos 24. Com o empate, o time alvinegro ficou em situação confortável e passou a administrar a vantagem ao mesmo tempo que anulava os espaços do rival, que só foi ameaçar na reta final da partida.

Aos 42, Dudinha apareceu bem pela esquerda e cruzou para Letícia Ferreira fazer 2 a 1. A partir daí foi ataque contra a defesa, mas o Corinthians conseguiu suportar a pressão do Palmeiras e confirmou a vaga na decisão pela oitava vez.

SÃO PAULO VENCE FERROVIÁRIA NOS PÊNALTIS

Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1, no Canindé, em São Paulo, o São Paulo foi à Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e perdeu por 1 a 0. Duda Campos, já nos acréscimos do segundo tempo, converteu pênalti para as afeanas e forçou a disputa de penalidades máximas.

Nas cobranças, brilhou a estrela da goleira Carlinha, que defendeu os arremates de Luana, Camila e Fátima Dutra, e acabou sendo o principal nome da classificação do São Paulo, que converteu todas, com Jéssica Soares, Kaká e Maressa.