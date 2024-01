Corinthians elimina o Guarani nos pênaltis e Fluminense e Inter se despedem da Copinha

Como previsto, o Corinthians teve um duelo muito equilibrado diante do Guarani, mas avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. Nesta sexta-feira, após empate por 2 a 2 no tempo normal, o time alvinegro venceu a disputa por pênaltis por 5 a 4. Fluminense e Internacional, por outro lado, foram eliminados por Ituano e Fortaleza, respectivamente.

O Corinthians saiu na frente do placar com Higor no começo do segundo tempo, mas logo depois o Guarani empatou com Rafael Freitas. Pedrinho voltou a colocar o Corinthians na frente do placar, mas aos 45 minutos Bruninho empatou. Nos pênaltis, Felipe Longo defendeu a cobrança de Jota, do Guarani. Agora, o Corinthians aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-GO e Marília.

O Fluminense, por outro lado, perdeu no tempo normal para o Ituano por 3 a 2. O time paulista agora enfrentará Criciúma ou São-Carlense. Fortaleza e Capital-DF fizeram bonito ao golearem Internacional e Capivariano por 4 a 0.

O duelo paulista não foi o único a ter disputa por pênaltis nesta sexta-feira. Outros quatro jogos terminaram empatados. Athletico-PR e América-MG confirmaram o favoritismo e eliminaram Tanabi-SP e Desportivo Brasil-SP, respectivamente. Já Chapecoense e Figueirense caíram diante de Tiradentes-PI e Coimbra-MG.

O mata-mata ainda seguirá com a terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA:

Tanabi 1 (1) x (4) 1 Athletico-PR

Desportivo Brasil 2 (3) x (5) 2 América-MG

Chapecoense 4 (4) x (5) 4 Tiradentes-PI

Fortaleza 4 x 0 Internacional

Capital-DF 4 x 0 Capivariano

Coimbra-MG 1(3) x (2) 1 Figueirense

Fluminense 2 x 3 Ituano

Corinthians 2 (5) x (4) 2 Guarani