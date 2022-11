Esporte Corinthians e São Paulo são absolvidos no Brasileirão em julgamentos do STJD

O diretor Roberto de Andrade, do Corinthians, foi advertido, nesta segunda-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem no empate, sem gols, com o Goiás, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Denunciado e responsabilizado pela conduta de seu dirigente, o clube paulista foi absolvido. A decisão é de primeiro grau e cabe recurso ao Pleno.

“Informo que no momento que a arbitragem estava saindo do campo de jogo, os diretores da equipe do Corinthians, ficaram próximos ao acesso do vestiário da equipe de arbitragem protestando contra as decisões da arbitragem. Informo que foi identificado um diretor o sr. Roberto de Andrade que proferiu as seguintes palavras: “vocês são vagabundos e ladrões. isso é uma vergonha, vão se f**”.

A Procuradoria denunciou o diretor por infração ao artigo 258, inciso II, do CBJD e enquadrou o Corinthians no artigo 258-D. Em sessão de julgamentos o clube paulista juntou prova de vídeo com o pedido de desculpas do dirigente em coletiva após a partida.

“Como você viram, logo em seguida fui me desculpar por não ser do meu feitio fazer isso. Nunca passei por essa casa em mais de 12 anos no Corinthians. Essa partida foi muito irritante devido o VAR. Eles brigaram com a imagem”, disse o dirigente de forma virtual.

O São Paulo também foi absolvido pelo uso de um sinalizador por parte de sua torcida no empate, por 2 a 2, contra o Atlético-MG, dia 1º de novembro, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A infração foi narrada na súmula da partida pelo árbitro Braulio S. Machado (SC). “Informo que aos 40 minutos do primeiro tempo, no momento em que a partida estava paralisada, motivada pela comemoração de um gol da equipe mandante, 01 (um) sinalizador foi aceso no setor destinado a torcida da equipe mandante. Imediatamente solicitamos ao delegado da partida, que prontamente informou no sistema de som para que o mesmo fosse apagado, em ato continuo a solicitação foi respeitada. A atitude não gerou impacto significativo no reinicio do jogo.”

O advogado Tiago Amaro sustentou o pedido de absolvição do São Paulo. “Caso simples. Acho que deveria ser liberado esse tipo de sinalizador. É uma festa da torcida. A defesa vem pedir a absolvição ou a penalidade mínima. O São Paulo faz campanhas e o uso não atrapalhou e não atrasou a partida.”