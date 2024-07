Corinthians é salvo no fim por Garro e empata com o Grêmio em jogo movimentado

Resultado faz o Corinthians encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 14º posição, com 19 pontos

Em partida bastante movimentada, o Corinthians empatou por 2 a 2 com o Grêmio nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O time corintiano sofreu gols em erros crassos na defesa e viu Rodrigo Garro, um dos melhores em campo, marcar um golaço nos minutos finais para evitar a derrota da equipe alvinegra. Yuri Alberto fez o outro gol dos donos da casa, enquanto Rodrigo Ely e Villasanti anotaram para o time gaúcho.

O resultado faz o Corinthians encerrar o primeiro turno na 14º posição, com 19 pontos, ainda brigando para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra volta a campo no domingo, às 19h, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Garro marcou o gol de empate do Corinthians – Foto: Ettore Chiereguini / AGIF – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

Por sua vez, o Grêmio permanece no Z-4 do Brasileirão. Com dois jogos a menos por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o time gaúcho fica na 17ª colocação, com 15 pontos. Ainda sem poder contar com a arena em Porto Alegre, a equipe tricolor recebe o Vasco no domingo, também às 19h, na Arena Condá, em Chapecó-SC.

Os torcedores ainda estavam se acomodando nas arquibancadas quando a defesa corintiana, mesmo com quase todos os jogadores dentro da própria área, não conseguiu impedir Rodrigo Ely de levar vantagem pelo alto após cruzamento de Soteldo, e abrir o placar para o Grêmio logo no primeiro minuto. O gol cedo tinha tudo para condicionar o restante da partida, com o time gaúcho ficando na defesa para sair no contra-ataque, mas a atuação dos visitantes não fez jus ao placar.

Os comandados de Renato Gaúcho erraram muitos passes, não conseguiram dar sequências às jogadas e viram o Corinthians crescer muito rápido na partida. Apesar de não exercer pressão, os donos da casa controlaram a partida e tiveram a chance do empate quando o VAR foi chamado para analisar um puxão na área em Ángel Romero. Após quase cinco minutos de jogo parado, a penalidade foi assinalada, com muita reclamação por parte dos gremistas. Yuri Alberto bateu com categoria e deixou tudo igual, aos 24 minutos.

A equipe gaúcha continuou reclamando durante boa parte da primeira etapa. O Grêmio pediu pênalti alegando toque de mão dentro da área, e pediu gol em lance no qual a bola não passou perto de cruzar a linha da meta. O experiente goleiro argentino Marchesín, um dos mais exaltados, pediu cartão a Yuri Alberto em jogada de bola divida. Cabe ressaltar muito da reclamação gremista ocorreu pela arbitragem confusa de Alex Gomes Stefano, que marcou muitas faltas ‘no grito’.

Pelo lado do Corinthians, os momentos de lucidez apareceram quando Rodrigo Garro pegava na bola. Yuri Alberto se desdobrou para criar jogadas no ataque, mas a falta de aproximação dos companheiros atrapalhou. Nos minutos finais do primeiro tempo, Cristaldo escorou cruzamento rasteiro de Nathan e mandou para o fundo das redes, mas o VAR assinalou impedimento milimétrico do atacante gremista.

Com os ânimos menos exaltados, os times voltaram para o segundo tempo mais focados em jogar, e menos em discutir ou cometer faltas desnecessárias. Motorzinho do time corintiano, Garro ganhou a companhia do estreante Charles para a missão de tratar bem a bola no setor central, e os donos da casa cresceram na partida. Para equilibrar a disputa, Renato Gaúcho colocou em campo jogadores de velocidade, marcando a saída de bola e empurrando o time corintiano para a defesa.

O Corinthians teve dificuldades para sair da armadilha projetada pelo Grêmio. Com os meias tocando menos na bola, o chutão passou a ser opção, mas a defesa gremista ganhou a maioria das disputas pelo alto. Quando o time alvinegro tentou sair trocando passes desde a defesa, Félix Torres errou e deu a bola no pé de Villasanti. O paraguaio driblou André Ramalho e bateu forte no canto de Hugo Souza, marcando um golaço, aos 30 minutos do segundo tempo.

O Grêmio se fechou completamente após o gol, colocando quase os 11 jogadores atrás da linha da bola. Com dificuldade de entrar na área adversária, a solução foi chutar de longe. Aos 41 minutos, Rodrigo Garro acertou o ângulo em lindo chute colocado, empatando o placar e evitando a derrota corintiana.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 2 GRÊMIO

CORINTHIANS – Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Charles), Raniele (Pedro Henrique), Ryan (Wesley), Rodrigo Garro e Hugo; Ángel Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Ramón Diaz.

GRÊMIO – Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; Fábio (João Pedro), Villasanti, Edenílson (Pepê), Nathan (Gustavo Nunes) e Reinaldo; Cristaldo (Arezo) e Soteldo (Du Queiroz). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Rodrigo Ely, aos 1, e Yuri Alberto, aos 24 minutos do primeiro tempo; Villasanti, aos 30, e Rodrigo Garro, aos 41 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cacá (Corinthians); Kannemann, Rodrigo Ely e Pedro Geromel (Grêmio).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO – 45.183 torcedores.

RENDA – R$ 2.705.605,50.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).