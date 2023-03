Corinthians e Palmeiras viajam na Copa do Brasil; São Paulo e Santos encaram paulistas

A CBF definiu nesta quarta-feira, em sorteio em sua sede, na Barra da Tijuca, no Rio, os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Com times divididos pelo ranking da entidade, nesta etapa não teremos os famosos “clássicos.” Estreantes na fase, Corinthians e Palmeiras terão de viajar, contra Remo, do Pará, e Tombense, de Minas Gerais, respectivamente, enquanto o São Paulo fará duelo caseiro com o Ituano. O Santos também terá um confronto estadual, com o Botafogo de Ribeirão Preto, que o deixou para trás no grupo do Estadual. Atual campeão, o Flamengo vai ao Paraná para encarar o Maringá.

A entidade fez questão de frisar o acréscimo nas premiações. Ao todo, a competição pagará um prêmio de R$ 500 milhões, um recorde. Ano passado, o Flamengo embolsou R$ 60 milhões com a conquista diante do Corinthians. Na atual temporada o título vai render R$ 70 milhões.

Apesar de não ter grandes confrontos nacionais nesta fase, alguns times terão alguns “sofrimentos extras”. O Corinthians fará viagem longa ao Norte do País para encarar o Remo, rival que encarou em 1996 e só avançou pelo gol fora, após 0 a 0 em casa e 1 a 1 no Mangueirão graças a gol contra de Castor quando perdia por 1 a 0. O Fluminense também vai ao Pará para encarar o Paysandu.

Mesmo sem ter viagens pelo País, São Paulo e Santos tendem a não ter vida fácil em seus duelos contra times que se classificaram no Paulistão. O time de Rogério Ceni terá o Ituano, que eliminou o Corinthians na Neo Química Arena, fez 3 a 0 no Santos na primeira fase e segurou o Palmeiras na semifinal, caindo apenas por 1 a 0. Já o Santos não enfrentou o Botafogo por estarem no mesmo grupo, mas o rival ficou com a vaga, com o time da Vila Belmiro somente em terceiro na chave.

Depois de sofrer diante do Ypiranga e se classificar às finais do Gaúcho nos pênaltis, o Grêmio terá o acertado ABC, de Natal, que derrubou o Vasco na fase anterior, nos pênaltis, e que está no mata-mata da Copa do Nordeste. Já o time de Erechim tentará repetir as partidas equilibradas contra o tricolor gaúcho diante do Botafogo.

A entidade ainda definiu os mandos de campo. Palmeiras e São Paulo fazem o primeiro jogo em seus domínios, enquanto Corinthians e Santos serão visitantes. Nos outros 12 duelos, os mandantes da partida de ida serão Coritiba, Náutico, Atlético-MG, Internacional, ABC, CRB, Maringá, Fluminense, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Ypiranga e Fortaleza.

Nesta terceira fase, os 20 classificados das etapas anteriores se juntaram aos estreantes os oito representantes do País na Libertadores, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Palmeiras, Cruzeiro, campeão da Série B, Paysandu, que conquistou a Copa Verde, São Paulo, nono colocado do Brasileirão) e o Sport, vice na Copa do Nordeste vencida pelo Fortaleza. Os jogos serão daqui duas semanas (entre 11 e 13) e a volta duas semanas mais tarde (de 25 a 27 de abril). A CBF ainda divulgará a tabela desmenbrada.

Todos os 32 times que estão nessa fase embolsarão uma premiação de R$ 2,1 milhões. A classificação às oitavas garante, ao classificado, R$ 3,3 milhões. Como já vem acontecendo, não há critério de gol fora de casa.

Confira os confrontos*:

Palmeiras x Tombense

São Paulo x Ituano

Botafogo-SP x Santos

Remo x Corinthians

Coritiba x Sport

Náutico x Cruzeiro

Atlético-MG x Brasil-RS

Internacional x CSA

CRB x Athletico-PR

ABC X Grêmio

Fluminense x Paysandu

Fortaleza x Águia de Marabá

Nova Iguaçu x América-MG

Volta Redonda x Bahia x

Ypiranga-RS x Botafogo

Maringá x Flamengo

*Os times do lado esquerdo fazem o primeiro jogo como mandante.