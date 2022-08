Corinthians e Flamengo selam acordo para ter mais visitantes na Libertadores

As diretoria do Corintihans anunciou, por meio das redes sociais, um acordo firmado com o Flamengo para aumentar o número de ingressos dos torcedores visitantes nos dois jogos da fase de quartas de final da Libertadores. Ficou acertado que, tanto no jogo desta terça, em São Paulo, quanto na partida de volta, no Rio, serão reservadas quatro mil entradas para os visitantes.

Na postagem, o clube informa que “o Timão luta pela maior presença possível da Fiel em todos os estádios e decisões. Por isso, fizemos um acordo para aumentar nossos ingressos no jogo do Rio”. Assim, por um acordo de reciprocidade, os dois clubes definiram a liberação da carga de ingressos.

A Conmebol exige, de acordo com o regulamento, que os clubes mandantes disponibilizem até dois mil bilhetes para a torcida rival. Esse número dobra a partir da semifinal da competição. A expectativa de lotação para o jogo desta terça, na Neo Química Arena, está na faixa de 44 mil torcedores. O valor dos ingressos foram majorados e a renda pode chegar na casa dos R$ 5 milhões.

Em relação ao jogo contra o Flamengo, o técnico Vítor Pereira tem uma dúvida na defesa para definir o time. Raul Gustavo estava praticamente vetado para o jogo, mas participou da atividade desta segunda-feira e pode ser uma das surpresas do técnico português em Itaquera.

Balbuena é outro defensor que pode ficar à disposição para enfrentar os cariocas. A maior expectativa, porém, fica em relação à entrada de Yuri Alberto na frente. Reserva contra o Botafogo, ele deve ser titular no ataque ao lado de Willian.