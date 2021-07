Corinthians é derrotado pelo Fortaleza e perde o embalo no Brasileirão

O Fortaleza freou a recuperação do Corinthians no Brasileirão, ao vencer por 1 a 0 a partida que encerrou, neste domingo, a 11ª rodada do torneio. Com o resultado no Castelão, o time cearense entrou no G-4 do campeonato e ainda quebrou a invencibilidade de seis jogos da equipe paulista, que está na 12ª posição, com 14 pontos.

Como vem fazendo no campeonato, o Fortaleza começou se impondo dentro de casa e com menos de um minuto quase marcou quando David chutou com perigo. A pressão era grande e aos 10 Cássio fez uma ótima defesa quando Robson saiu na cara do gol.

O Fortaleza, com três zagueiros, liberava Pikachu pela direita e Lucas Crispim pela esquerda, além de ter os meio-campistas avançando com frequência. Até que aos 18, Robson acertou um lindo chute da intermediária e abriu o marcador.

O sistema defensivo, que vinha sendo um ponto forte do Corinthians nas últimas rodadas, tinha dificuldade para brecar as ações do time cearense. A única boa jogada dos paulistas ocorreu quando Fagner fez lindo lance individual e tocou para Mateus Vital, que chutou e Felipe Alves espalmou.

Ciente das dificuldades do time, Sylvinho mexeu no meio de campo e colocou dois jogadores para tentar melhorar a marcação e articular as jogadas: Araos e Roni. As alterações permitiram a equipe ter mais posse de bola e gerou um pouco mais de ofensividade.

Mesmo assim, o Fortaleza, bem distribuído em campo, teve duas boas chances com David, que acabou não acertando a mira. Gustavo Silva quase empatou aos 11, quando recebeu um longo lançamento de Gil, mas tentou passar para Jô e a defesa do Fortaleza afastou.

O Corinthians errava muito e não conseguia chegar com qualidade no ataque da equipe cearense. Do outro lado, o time da casa já não tinha o mesmo ímpeto de antes e deixava o tempo passar. No final, vitória do Fortaleza, que faz ótima campanha no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 x 0 CORINTHIANS

FORTALEZA – Felipe Alves (Marcelo Boeck); Tinga, Titi e Benevenuto; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Matheus Vargas (Osvaldo) e Lucas Crispim (Bruno Melo); Robson e David (Romarinho). Técnico: Juan Vojvoda.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Cantillo (Araos), Gabriel, Vitinho (Roni), Gustavo Silva (Marquinhos) e Mateus Vital (Luan); Jô (Felipe Augusto). Técnico: Sylvinho.

GOL – Robson, aos 18 minutos do 1º tempo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Felipe (3º), Lucas Crispim, Pikachu, Jackson (no banco), Marquinhos, Gil e Cantillo.

LOCAL – Castelão, em Fortaleza.