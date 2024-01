Corinthians diz que situação de Félix Torres foi resolvida e nega ter procurado Erick

O Corinthians espera o zagueiro equatoriano Félix Torres nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, após resolver empecilhos que faziam o Santos Laguna, do México, resistir em liberá-lo. A confirmação da chegada de Torres foi feita por Rubão, diretor de futebol corintiano, antes da apresentação do lateral-esquerdo Diego Palácios, nesta quarta, no CT Joaquim Grava. “A novela acabou. Ele chega amanhã”, disse o dirigente, que também negou as notícias de que o clube estaria tentando contratar o volante Erick, do Athletico-PR.

Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, pretendia anunciar Félix Torres no dia de sua posse, semana passada, como fez com Palácios, Raniele e Rodrigo Garro, mas pendências documentais impediram o plano. O desfecho foi atrasado pela postura inflexível do Santos Laguna, que exigiu uma série de garantias para liberar o jogador. Em meio ao cabo de guerra entre os dois times, o atleta continuou treinando normalmente no México.

Com a situação aparentemente resolvida, até Palácios, que é compatriota de Torres, celebrou o acerto. “Estou contente que o Félix venha. Ele é o melhor zagueiro do Equador e vai nos ajudar muito. Estava rezando para que ele viesse. Fico feliz que ele venha e conheça essa família que é o Corinthians. Que venha somar, isso é o mais importante”, disse.

Já o assunto Erick foi tratado com incômodo. Rubão disse nunca ter feito nenhuma proposta ao jogador do Athletico-PR, contrariando o empresário do atleta, Miguel Calluf, que disse ao Uol que seu cliente estava atraído por um projeto apresentado pela diretoria corintiana.

“O empresário do Erick está falando toda hora que estamos fazendo proposta para o Erick, o que não é verdade. Não tem nenhuma proposta do Corinthians pelo Erick. Ele está tentando valorizar o jogador, infelizmente isso acontece, não tem nenhuma proposta do Corinthians pelo Erick”, disse o diretor de futebol do clube paulista.

Além de Félix Torres, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias a contratação do também zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo e Santos, que estava no Valladolid.

