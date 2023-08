Corinthians deve testar Renato Augusto e Rojas contra Coritiba visando ‘decisão’ com São Paulo

Vanderlei Luxemburgo definiu como “perigoso” a escalação de Renato Augusto na Argentina e optou por mandar o meia de volta ao CT Joaquim Grava após o empate com o Internacional. Quer o meia “inteiro” na decisão da semifinal da Copa do Brasil diante do São Paulo, dia 16. Descartando lesão no camisa 8, o técnico deve utilizá-lo ao lado de Matias Rojas diante do Coritiba, domingo, na Neo Química Arena, para aprimorar o entrosamento de sua dupla visando o jogo do Morumbi.

Assim como Dorival Júnior pretende usar Lucas Moura e James Rodríguez no fim de semana, Luxemburgo também vai se armar para ter uma dupla de qualidade. Será o segundo “teste” com Renato Augusto e Rojas juntos. Eles estiveram lado a lado na visita ao Bahia, jogo no qual o paraguaio se lesionou ainda na primeira etapa após se destacar.

Com vantagem de 2 a 1 da ida, o Corinthians jogará pelo empate. Mas o treinador não vai querer apenas se defender no Morumbi. E pode, inclusive, repetir a base do time utilizado contra o Bahia, no qual Renato Augusto e Rojas tinham liberdade para chegar no atacante Yuri Alberto.

“Eu falei para o Renato voltar para São Paulo, seria perigoso deixá-lo aqui, em uma sequência de jogos”, justificou Luxemburgo após classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, com 0 a 0 diante do Newell’s Old Boys. “É um jogador experiente e é importante ele se preparar para os próximos jogos, teremos decisões. Apesar de hoje (terça-feira) ser uma decisão, mas seria arriscado”, afirmou, confiante em seu plano para a prioridade do ano: a Copa do Brasil.

Dois outros jogadores correm contra o tempo para também serem utilizados neste domingo na Neo Química Arena: o zagueiro recém-contratado Lucas Veríssimo (entraria para Gil descansar) e o volante Gabriel Moscardo, recuperado de cirurgia de apendicite.

Luxemburgo deve escalar diante do Coritiba, um time bem parecido com o qual deve disputar o restante da temporada. Fagner e Fábio Santos, que entram no decorrer do jogo com o Newell’s, começam, e a dúvida fica sobre a parceria de contenção no meio, com Moscardo, Maycon e Fausto Vera lutando por duas vagas.