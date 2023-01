Esporte Corinthians deslancha no segundo tempo e goleia na estreia da Copinha

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior – 10 títulos -, o Corinthians estreou nesta terça-feira à noite com vitória sobre o Zumbi-AL, por 4 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Os paulistas construíram o resultado com bom futebol no segundo tempo.

O resultado já deixou o Corinthians na liderança do Grupo 12, com três pontos. Mesma pontuação que a Ferroviária-SP, que mais cedo venceu o Fast Clube-AM, por 2 a 1, mas que aparece em segundo lugar pelo saldo de gols. Os outros dois times ficaram sem pontuar.

Em campo, o Corinthians teve logo aos dois minutos pênalti marcado após Arthur Sousa ser derrubado na área. No minuto seguinte, Matheus Araújo cobrou no canto direito e abriu o placar. Apesar do gol, os paulistas sofreram com a marcação e levaram a vantagem mínima para o intervalo.

Na etapa final, o Corinthians jogou mais leve e ampliou o placar aos quatro minutos, quando Biro organizou boa jogada e Pedro estufou as redes. Não demorou e aos nove saiu o terceiro gol, desta vez com Jean, do Zumbi, cabeceando contra o próprio patrimônio.

A chuva apertou em Araraquara e prejudicou a qualidade técnica da partida, embora o Corinthians tenha mantido a posse de bola e ficado mais tempo no campo ofensivo. Contudo, as oportunidades diminuíram, facilitando a vida do time paulista pela vitória logo na estreia.

Antes do apito final, aos 47 minutos, Ryan recebeu ótimo passe na área e, de primeira, finalizou com a perna esquerda, dando números finais ao confronto.

CONFIRA OS JOGOS DA TERÇA-FEIRA:

São Carlos-SP 1 x 1 São-Carlense-SP

Botafogo-RJ 4 x 0 Pinheirense-PA

Tanabi-SP 2 x 1 Portuguesa-SP

Tupã-SP 1 x 2 Velo Clube-SP

Sport-PE 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Atlético Guaratinuetá-SP 2 x 1 Gama-DF

União Suzano-SP 0 x 2 Novorizontino-SP

Guarulhos-SP 0 x 1 Flamengo-SP

Ska Brasil-SP 2 x 0 Paraná-PR

Athletico-PR 4 x 1 Picos-PI

Taubaté-SP 0 x 3 Imperatriz-MA

Náutico-PE 0 x 2 Real Ariquemes-RO

Cuiabá-MT 0 x 1 Parauapebas-PA

Comercial-SP 1 x 1 Inter de Limeira-SP

Goiás-GO 1 x 0 Grêmio Pague Menos-CE

Figueirense-SC 1 x 2 Vitória da Conquista-BA

Coritiba-PR 2 x 0 São José-RS

Vitória-BA 0 x 1 Aster-ES

Barretos-SP 2 x 1 São Bento

Rio Preto-SP 1 x 0 América-SP

Fluminense-RJ 1 x 0 Porto Vitória-ES

Mirassol-SP 3 x 1 União ABC-MS

Catanduva-SP 3 x 2 América-RN

Palmeiras-SP 2 x 0 Juazeirense-BA

Ferroviária-SP 2 x 1 Fast Club-AM

Chapecoense-SC 2 x 1 Inter de Minas-MG

Avaí 1 x 3 Ceilândia-DF

Corinthians-SP 4 x 0 Zumbi-AL