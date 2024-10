Corinthians desencanta na Libertadores Feminina com goleada arrasadora de 8 a 0 sobre o Adiffem

Depois de parar na defesa do Boca Juniors no empate por 0 a 0 na estreia na Copa Libertadores Feminina, o Corinthians não tomou conhecimento do Adiffem e goleou por 8 a 0, neste domingo, em Assunção, no Paraguai, conquistando seu primeiro triunfo nesta edição do torneio.

Com o resultado, o time alvinegro chegou a quatro pontos no Grupo A da competição e encaminhou a classificação às quartas de final. A definição será na quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), diante das anfitriãs do Libertad.

Consciente que a vitória seria fundamental para continuar em busca do seu quinto título continental, o Corinthians pressionou a equipe venezuelana desde o início. Logo aos 4 minutos, Gabi Zanotti aproveitou o cruzamento de Paulinha e, de cabeça, abriu o placar no estádio Arsenio Erico.

O conjunto brasileiro continuou dominante em campo e, na segunda parte da primeira etapa, a atacante Eudmilla passou a fazer a diferença. Aos 25 minutos, a camisa 11 deixou Duda Sampaio na cara da goleira Liendo para ampliar. Aos 31, ela sofreu um pênalti e converteu a cobrança. O quarto gol veio ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, em finalização de Ju Ferreira, acionada na área por Gabi Zanotti.

Muito abaixo tecnicamente, o Adiffem tinha dificuldades de segurar o ataque do Corinthians e não conseguia se aproximar da meta de Lelê. Assim, o domínio da equipe do técnico Lucas Piccinato foi total também na etapa final.

Aos 6 minutos, Eudmilla marcou o quinto gol das atuais campeãs sul-americanas. Três minutos depois, a atacante completou o cruzamento de Belinha da esquerda e anotou seu terceiro tento na partida.

Gabi Zanotti, que pouco antes havia desperdiçado boa oportunidade, fez seu segundo gol na partida aos 22 minutos, aproveitando a sobra da falta cobrada por Yasmim. Aos 32, a própria lateral-esquerda fechou o placar em um belo gol de cobertura em um chute de primeira.