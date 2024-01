Corinthians descarta lesão e Caetano pode continuar entre os titulares contra o São Bernardo

Na reapresentação desta quinta-feira, após a derrota para o Ituano, por 1 a 0, no Novelli Júnior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians descartou, através de exames, uma lesão no zagueiro Caetano, que deixou o campo com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor realizou normalmente o trabalho regenerativo com o restante do elenco e deve estar apto para o duelo com o São Bernardo, marcado para este sábado, às 20h, no estádio Primeiro de Maio.

A possível lesão do zagueiro rendeu certa apreensão no Corinthians, pois o clube acabou de perder de forma repentina Lucas Veríssimo, que acertou com o Benfica. Hoje, Caetano e Félix Torres formam a defesa titular da equipe alvinegra.

Diante do Ituano, talvez influenciado pelo resultado negativo, Mano Menezes optou por colocar o meia Yago no lugar de Caetano. Dentre os relacionados, o treinador tinha apenas Rafael Venâncio, de apenas 17 anos, como opção para o setor.

Caetano ainda passará por uma nova avaliação para saber se terá condições de jogo. Enquanto isso, os jogadores que não participaram da atividade regenerativa fizeram uma ativação física na academia e, em seguida, partiram para o aquecimento no gramado. O técnico Mano Menezes promoveu um treinamento de posse de bola e marcação pressão, além de um jogo em campo reduzido.

Caso não resolva poupar algum jogador, Mano Menezes levará a campo: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano (Rafael) e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Matías Rojas; Ángel Romero e Yuri Alberto.

O Corinthians, que venceu o Guarani (1 a 0) na estreia e perdeu para o Ituano (1 a 0) na última quarta-feira, é o vice-líder do Grupo C, com a mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Mirassol soma dois, enquanto a Inter de Limeira ainda não pontuou.