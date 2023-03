Corinthians corre riscos de ficar fora da Copa do Brasil de 2024 após eliminação

A eliminação do Corinthians nas quartas de final do Paulistão para o Ituano pode influenciar na próxima temporada da equipe. Isso se deve ao fato de que, a partir deste ano, as vagas para a Copa do Brasil levam em conta o desempenho das equipes nos Estaduais. A FPF (Federação Paulista de Futebol) classifica os cinco melhores times do Campeonato Paulista para a competição do próximo ano e, neste momento, os comandados de Fernando Lázaro estão na sexta colocação geral.

Apesar disso, o time do Parque São Jorge ainda possui três alternativas de classificação para a Copa do Brasil de 2024, competição que quase R$ 100 milhões ao vencedor. A primeira alternativa para o Corinthians é conquistar o título da competição nesta temporada, já que a equipe campeã se garante na edição seguinte de forma automática.

Outra alternativa é o Corinthians se classificar para a Libertadores de 2024. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, os times que disputam o maior torneio continental da América do Sul entram direto na terceira fase do torneio. Uma última opção é garantir sua vaga conquistando a Libertadores deste ano. De qualquer forma, a derrota no Paulistão atrapalhou bem a situação do time de Fernando Lázaro.

Caso nenhuma dessas opções de classificação para a Copa do Brasil seja conseguida, o Corinthians passa a depender dos rivais para se classificar. Caso Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino, que estão na frente da equipe na classificação do Paulistão, conquistem a vaga na Libertadores de 2024, o time do Parque São Jorge vai herdar a vaga na Copa Nacional do próximo ano por meio do Estadual.

O método de classificação para a Copa do Brasil mudou em dezembro de 2022. A competição passará a contar com 92 participantes a partir do próximo ano e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu que 80 vagas serão distribuídas por meio das federações Estaduais.