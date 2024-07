Corinthians corre para fechar com novo técnico até sexta e tem dois nomes

O Corinthians se apressa para fechar a contratação do novo treinador, após a demissão de António Oliveira na terça-feira, e já tem os favoritos para o cargo. Fábio Carille é o nome que mais agrada a diretoria e o clube tenta a liberação com o Santos. O argentino Ramon Díaz, ex-Vasco, também é opção.

A diretoria alvinegra vê com bons olhos o retorno de Carille, que teve a carreira alçada após ser campeão brasileiro pelo time do Parque São Jorge em 2017. O treinador está trabalhando normalmente no Santos e está focado no próximo compromisso do time pela Série B, na sexta, contra o Ceará.

Ramon Diaz pode ser o novo técnico do Corinthians – Foto: Leandro Amorim / Vasco

Carille entrou em rota de colisão com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, após declarações do dirigente pedindo um maior uso da base no time principal durante a Série B. A multa do treinador é de aproximadamente R$ 2 milhões.

Já Ramon Díaz está sem clube e poderia ser contatado diretamente, sem necessidade de uma compensação financeira. Existe a vontade do Vasco em recontratar o treinador. Ele foi demitido após a goleada por 4 a 0 em casa para o Criciúma, pelo Brasileirão, mas a situação piorou após a chegada de Álvaro Pacheco, demitido após somente quatro partidas.

O argentino foi o responsável por salvar os cariocas do rebaixamento em 2023. A identificação com o clube deixou as portas abertas para um eventual retorno. O time cruzmaltino está sendo treinado pelo interino Rafael Paiva.

Sob o comando de Raphael Laruccia, também interino, o Corinthians se prepara para encarar o Vitória nesta quinta-feira, às 20h, pelo Brasileirão. O time está na penúltima colocação, com apenas 9 pontos, e só venceu uma partida na competição.