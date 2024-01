Corinthians contrata psicóloga que trabalhou por uma década no São Paulo

Não é só a comissão técnica que será diferente no São Paulo em 2024. O departamento de futebol masculino profissional do clube perdeu a psicóloga Anahy Couto para o rival Corinthians, que confirmou nesta quinta-feira a contratação da profissional.

Anahy vai trabalhar junto ao departamento médico do futebol masculino profissional. Ela tem 28 anos de experiência no cenário nacional e internacional de alta performance, e é especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), além de ter cursado liderança na inovação no Instituto De Tecnologia De Massachussets (MIT), nos Estados Unidos.

A profissional também trabalha nos times de eSports Liberty e MiBR, além de dar aulas de liderança nos MBAs da ESPM. Ela se despediu no início da semana do São Paulo, clube em que trabalhou durante uma década.

“SPFC, te agradeço por tudo, por abrir as portas para mim em 1996, por esses últimos 10 anos no futebol profissional, pelos aprendizados, pelos amigos que fiz e por toda experiência e carinho comigo. Minha eterna gratidão”, escreveu ela em suas redes sociais na legenda de uma foto em que aparece ao lado da taça da Copa do Brasil, conquistada pelo time tricolor pela primeira vez em sua história no ano passado.

Foi Anahy uma das profissionais que acompanhou e ajudou o meio-campista Alisson a superar um quadro de ansiedade e princípio de depressão no início do ano passado. “Os atletas precisam ser humanizados”, disse ela.

Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, afirmou que a contratação de Anahy é um “passo importante” no processo de profissionalizar todos os departamentos do clube.