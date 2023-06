Corinthians confirma venda do meia-atacante Gustavo Mantuan ao Zenit

A direção do Corinthians confirmou nesta sexta-feira a venda do meia-atacante Gustavo Mantuan ao Zenit, clube da Rússia pelo qual o jogador vem atuando desde julho do ano passado. Até então, o vínculo entre o jogador brasileiro e o time russo era por empréstimo.

“Nesta sexta-feira (23), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a venda em definitivo do atleta Gustavo Mantuan, ao FC Zenit, da Rússia”, informou o time paulista. “O clube negociou os 40% dos direitos econômicos que detinha do atleta pelo valor de 2 milhões de euros.”

Com a transferência em definitivo do jogador de 21 anos, o time paulista vai embolsar o equivalente a R$ 10,4 milhões. O Corinthians já havia cedido outra parte do atleta ao time russo na negociação para ter o atacante Yuri Alberto também em definitivo, em janeiro deste ano.

Mantuan e o goleiro Ivan chegaram ao Zenit em julho do ano passado, num acerto entre o Corinthians e o clube russo para liberar Yuri Alberto, também por empréstimo. Ambos haviam estendido seus contratos com o time brasileiro antes da transferência para o futebol da Rússia. Mantuan acertara até o início de 2027, enquanto Ivan renovou até 2024. Agora somente o goleiro segue com vínculo com o Corinthians.

Da dupla, o meia-atacante vem recebendo mais oportunidades na equipe russa. Apesar de ser reserva, acumula 28 partidas, com seis gols. E já tem um título. Ele participou da conquista do Campeonato Russo pelo Zenit na última temporada.