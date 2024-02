Corinthians confirma António Oliveira e rescisão com Mano Menezes é homologada

O Corinthians oficializou. na noite desta sexta-feira, António Oliveira como seu novo treinador. O português estava no Cuiabá e agora assume a equipe paulista. O treinador chega para tentar reabilitar no Campeonato Paulista o clube do Parque São Jorge, que está na zona de rebaixamento e perdeu cinco dos seis primeiros jogos.

O nome de António Oliveira e a rescisão de contrato com Mano Menezes já constam no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso significa que o português poderá comandar a equipe alvinegra no clássico com a Portuguesa, no domingo.

A comissão técnica que trabalhava com António Oliveira no Cuiabá (os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin e o analista de desempenho Felipe Zilio) também o acompanham no Corinthians. O clube acertou suas condições com o português de 41 anos e pagou R$ 1,04 milhão – valor da multa rescisória – ao Cuiabá. Mais cedo, o time do Mato Grosso já havia comunicado a saída do técnico e o acerto com o Corinthians. O contrato com o profissional é de um ano.

Para poder efetivamente contar com Oliveira, contudo, o Corinthians teve de acertar o fim do contrato de Mano e o pagamento da multa rescisória. Isso porque o regulamento do Paulistão só permite a inscrição de um novo treinador se o clube tiver comprovada “a quitação ou formalização do acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado”.

Para isso, foi necessário fazer o acerto com Mano Menezes, demitido nesta semana. O contrato com a equipe alvinegra, firmado ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, ia até o fim de 2025 e a quantia integral referente aos salários até o fim do vínculo era de aproximadamente R$ 20 milhões.