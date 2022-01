Corinthians cede Sornoza, empresta Janderson e renova com Matheus Araújo

A terça-feira foi agitada para o Corinthians com o fechamento de três negociações por parte da diretoria do clube. Sornoza foi cedido, Janderson emprestado e Matheus Araújo teve seu contrato renovado.

O meio-campista Sornoza, de 27 anos, que tinha contrato até o fim de 2022, foi em definitivo para o Independiente Del Valle, do Equador, de graça. O Corinthians manteve uma participação não divulgada nos direitos federativos do jogador.

Sornoza, contratado junto ao Fluminense em janeiro de 2019, por R$ 10 milhões, teve atuação apagada na maioria das 50 partidas nas quais vestiu a camisa corintiana. Ele só marcou um gol e seu maior feito foi a assistência dada a Vagner Love no gol que decidiu o Campeonato Paulista de 2019, diante do São Paulo.

Sem espaço no Parque São Jorge foi emprestado para Tijuana, do México, LDU e Independiente del Valle, ambos do Equador.

Com vínculo com o Corinthians até o fim de 2023, o atacante Janderson, de 22 anos, vai atuar em 2022 no Grêmio. Ele chegou na alvinegro em 2018, por empréstimo do Joinville, foi comprado no ano seguinte e promovido ao profissional. Em agosto de 2020, foi para o Atlético-GO.

Já o meia Matheus Araújo, da equipe sub-20, assinou novo vínculo até 31 de dezembro de 2024. Aos 19 anos, o atleta chegou ao Corinthians em 2019. Está inscrito para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 com o número 10.

Em seu currículo, Matheus tem uma passagem pelo time profissional – contra o Novorizontino, no Paulistão de 2021. Pela seleção brasileira sub-17, foi campeão mundial em 2019, ao lado do goleiro Matheus Donelli, atualmente no profissional.