Corinthians busca empate com Cuiabá graças a jogador que não jogava há mais de mil dias

Ruan Oliveira saiu do banco de reservas para marcar o gol de empate - Foto: André Pera - Pera Photo Press - Estadão Conteúdo

Saiu dos pés de Ruan Oliveira o gol de empate do Corinthians, por 1 a 1, com o Cuiabá pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 23 anos não atuava há mais de mil dias por causa de cirurgias no joelho, saiu do banco de reservas para ajudar o time alvinegro a não sair de campo derrotado após Deyverson ter inaugurado o placar, neste sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A igualdade, porém, não anima o torcedor corintiano que pode ver o time na zona de rebaixamento ao término da rodada. O Corinthians chega a seu terceiro jogo seguido sem vitória na temporada e ouviu algumas vaias da torcida após o apito final em Itaquera. O time vai dormir na 16ª colocação da tabela, na beira da zona de rebaixamento, com nove pontos. O Cuiabá é o 13º, com 12.

Com um jogo franco no início do primeiro tempo, as duas equipes mostraram a necessidade de fugir do final da tabela do Brasileirão. Corinthians e Cuiabá se preocuparam mais com atacar, mas o time da casa teve uma má notícia ainda com 20 minutos. Renato Augusto sentiu uma lesão na panturrilha e precisou de substituição.

Depois da saída do camisa 8 corintiano, o Cuiabá ganhou confiança. Com as linhas mais bem definidas, o time mato-grossense tomou conta do jogo e deixou o Corinthians assistindo à troca de passes do adversário. Sem conseguir ameaçar o gol defendido por Walter, Luxemburgo promoveu inversões entre os pontas para desequilibrar o Cuiabá.

Nos acréscimos da etapa inicial, Guilherme Biro aproveitou erro de Rikelme, chutou de longe e quase abriu o marcador. A igualdade sem gols persistiu no placar diante do equilíbrio nas propostas de jogo e da baixa qualidade técnica apresentada pelos dois times.

Para o segundo tempo, Corinthians e Cuiabá decidiram acelerar mais as jogadas para pegar o adversário de surpresa. A falta de pontaria era notória de lado a lado. A equipe alvinegra abusa das tentativas de passes longos rasteiros que facilitavam o corte da zaga.

Aos 9 minutos, o fardo corintiano ficou mais pesado. O Cuiabá construiu bela jogada, Rikelme apareceu na ponta esquerda e cruzou para Deyverson, que, de cabeça, colocou os visitantes em vantagem.

Depois do gol, Luxemburgo colocou em campo Yuri Alberto, que enfrenta longo jejum de gols e começou a partida no banco. O placar favorável fez o Cuiabá recuar suas linhas de marcação, atrair o Corinthians para seu campo e se dedicar aos ataques em velocidade.

O Corinthians tentou controlar os nervos e não se deixar levar pela pressão da derrota parcial. Yuri Alberto teve uma chance clara de igualar o placar, aos 32, mas chutou em cima de Walter. Em resposta a Luxemburgo, que alçou o time ao ataque, António Oliveira encheu o time de meias para se proteger, mas o objetivo foi frustrado em pouco tempo.

Aos 35, Wesley mostrou habilidade, achou Yuri Alberto na área, o centroavante escorou e o jovem Ruan Oliveira balançou as redes. O garoto de 23 anos não atuava desde 26 de agosto de 2020 por causa de três cirurgias no joelho e saiu do banco de reservas para empatar a partida. Ruan tem contrato até o fim de junho.

Nos acréscimos, Róger Guedes teve chance de virar o jogo, mas Walter apareceu novamente. O Corinthians ainda tentou outras vezes, mas sem sucesso.

Com a Data Fifa, Corinthians e Cuiabá têm um bom período para se preparar para os próximos desafios. O time alvinegro retorna a campo no dia 21, em clássico com o Santos, na Vila Belmiro. Os mato-grossenses, por sua vez, entram em campo no dia seguinte e medem forças com o Botafogo, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 CUIABÁ

CORINTHIANS – Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera (Wesley), Maycon e Renato Augusto (Adson); Guilherme Biro (Ruan), Pedro (Yuri Alberto) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto (Vitão), Denilson (Ronald) e Fernando Sobral; Wellington Silva (Ceppelini), Emerson Ramon (Quagliata) e Deyverson (Pitta). Técnico: António Oliveira.

GOLS – Deyverson, aos 9, e Ruan, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Deyverson, Denilson, António Oliveira, Fernando Sobral, Ruan e Maycon.

ÁRBITRO – André Luiz Policarpo (MG).

RENDA – R$ 2.683.557,00.

PÚBLICO – 40.512 torcedores.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).