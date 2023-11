Corinthians bate Vasco em jogo quente no Rio e vê risco de rebaixamento diminuir

Uma vitória para lavar a alma e ganhar confiança no Brasileirão. Em um primeiro tempo de quatro gols, o Corinthians visitou o Vasco em São Januário nesta terça-feira e derrotou o time mandante por 4 a 2. Agora, o time de Mano Menezes chega aos 47 pontos e vê probabilidade de queda para a Série B diminuir. Já o clube carioca passa a se complicar ainda mais.

Vasco e Corinthians entraram em campo em situações bem complicadas na tabela de classificação. Antes de a bola rolar, apenas dois pontos separavam os rivais. O time carioca era o 16º lugar com 42 pontos, enquanto o visitante paulista era o 14º, com 44. A vitória era essencial para dar um respiro a ambos. Com o resultado, os mandantes ficaram bem perto da zona de degola, enquanto os visitantes encostaram no São Paulo no meio da tabela.

Moscardo marcou o gol da virada do Corinthians – Foto: Marcelo de Jesus / MDJ Photos / Estadão Conteúdo

Foi um primeiro tempo de extremos em um São Januário chuvoso. Enquanto os dois treinadores ficaram completamente exaltados à beira do campo, os times foram premiados nos momentos em que mais cuidaram da posse de bola e trocaram passes. Tinham necessidade de ganhar, mas não se afobaram e esperaram o momento certo para marcar.

Paciente, mas não bobo, o time da casa abriu o placar logo aos 3 minutos. Payet roubou a bola na intermediária e achou Lucas Piton, livre, pela esquerda. O lateral pensou, olhou para a área e cruzou. Puma Rodríguez, também sozinho, cabeceou a bola no chão, que pingou, encobriu Cássio e dormiu no fundo da rede.

Mano Menezes se revoltou com o gol precoce, mas o time paulista não entrou na pilha. Romero e Giuliano apertaram a defesa do Vasco aos 12 e, depois de muita insistência dos corintianos, o paraguaio colocou a cabeça na bola dentro da área para empatar o jogo. Com o vacilo, quem ficou revoltado foi Ramón Díaz. O jogo ficou mais interessante, com os dois rivais partindo para cima como se precisassem do resultado positivo. E precisavam.

Assim como no primeiro gol, o Vasco apostou na troca de passes e na saída pelas laterais. Quando o Corinthians tinha a bola, apertou a saída dos visitantes. Foi então que, aos 24, a estrela de Puma Rodríguez brilhou mais uma vez. Desta vez, deu assistência para Vegetti, que se adiantou a Lucas Veríssimo e, como um verdadeiro artilheiro, colocou o pé na bola e devolveu a vantagem à equipe cruzmaltina.

Mais uma vez atrás no placar, o Corinthians soube esperar a hora de reagir. Com a defesa vascaína dando muitos espaços, começou a apertar. Até que, aos 44, Romero foi mais uma vez oportunista. Fagner cobrou escanteio na cabeça de Lucas Veríssimo e o atacante paraguaio, também pelo alto, desviou a rota da bola, deixando o placar igual mais uma vez.

A chuva deu uma trégua e os times voltaram dos vestiários mais cautelosos. O Vasco continuou desorganizado defensivamente, permitindo a chegada fácil dos corintianos no campo de ataque. Renato Augusto, aos 15, teve paciência para pensar o jogo. Achou Moscardo perto da entrada da área. O jovem de 18 anos encheu o pé, colocou a bola na bochecha da rede e deu ao Corinthians a primeira vantagem no jogo. Seu primeiro gol como profissional.

Os dois treinadores promoveram mudanças para tentar alterar o resultado do jogo. Ramón Díaz projetou um time mais ofensivo, com dois centroavantes. Mano Menezes tentou explorar a vulnerabilidade do Vasco e administrar o placar. Os vascaínos reclamaram de um toque de mão de Moscardo dentro da área, mas o árbitro foi irredutível. Contudo, mesmo jogando diante de sua torcida, o Vasco se viu entregue conforme o apito final foi se aproximando.

Aos 48, Giovane colocou o último prego no caixão. Confusões dentro e fora de campo tomaram conta de São Januário, mas o resultado não foi alterado por conta disso.

O Corinthians ainda tem pela frente Internacional em casa e Coritiba, fora. O Vasco terá o Grêmio no Rio Grande do Sul e o Red Bull Bragantino em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 4 CORINTHIANS

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Capasso (Zé Vitor), Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel e Jair (Sebastián Ferreira) ; Paulinho (Rossi), Payet e Gabriel Pec (Alex Teixeira); Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon (Cantillo) e Giuliano (Wesley); Renato Augusto (Bruno Méndez) e Romero (Giovane); Yuri Alberto (Matheus Araújo). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Puma Rodríguez aos 3, Vegetti aos 24, Romero aos 12 e aos 44 minutos do primeiro tempo; Gabriel Moscardo aos 15 e Giovane aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Yuri Alberto, Capasso, Lucas Piton, Vegetti.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF).

PÚBLICO – 20.577 torcedores.

RENDA – R$ 1.057.072.00,

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).