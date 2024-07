Corinthians assina acordo para venda conjunta de direitos de transmissão com LFU

Depois de meses negociando com diferentes grupos, o Corinthians decidiu deixar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e assinou contrato com a Liga Forte União (LFU) para venda conjunta dos direitos de televisão de seus jogos no Brasileirão a partir da próxima temporada. A expectativa do clube paulista é receber R$ 1,1 bilhão por um contrato de cinco anos, de 2025 a 2029, e R$ 220 milhões anualmente.

Os valores são estimados – e não cravados – porque estão atrelados à negociação dos direitos com emissoras ou plataformas de streaming. Também variam de acordo com a audiência que os jogos do Corinthians renderão e a posição do time na tabela ao final do campeonato.

A quantia que o Corinthians deve desembolsar é superior à que ganharia da Globo no contrato com a Libra, bloco ao qual pertencem Flamengo, Palmeiras, São Paulo e outras quatro equipes da Série A. O time alvinegro fazia parte da Libra, mas foi o único do grupo a se recusar a assinar o contrato com a emissora.

“É com muita alegria que anunciamos essa importante parceria para o futebol nacional. Além dos direitos de transmissão de jogos, temos um trabalho importante pela união de todos os clubes na formação de uma Liga Unificada, com o objetivo de fortalecer ainda mais o esporte”, comemorou Augusto Melo, presidente do Corinthians.

O Corinthians costurou, no acordo, o recebimento de um empréstimo de R$ 150 milhões, a serem pagos pela XP Investimentos, parceria da LFU. O Estadão apurou que o Corinthians deixou a Libra para se juntar à LFU por confiar no modelo apresentado e no potencial de receita, além da clareza nas informações e possibilidade de impactar mais em conjunto com os outros clubes do bloco.

“A Liga Forte União saúda a decisão do Sport Club Corinthians Paulista de se juntar ao nosso grupo. A LFU foi criada com o objetivo de tornar o futebol brasileiro mais forte e competitivo, com o sonho de construirmos uma das três maiores ligas do futebol mundial”, celebrou a LFU. “Essa decisão vinda de um clube como o Corinthians reforça a nossa convicção de que estamos no rumo certo e que, em breve, teremos todos os clubes juntos para criarmos a tão sonhada Liga do tamanho que o futebol brasileiro merece.”

O contrato foi votado e aprovado em assembleia no Conselho de Orientação (Cori), órgão fiscalizador do clube, na noite da última sexta-feira. O acordo estava encaminhado e foi assinado. Ele passa a valer na próxima temporada, em 2025, quando o atual vínculo de transmissão do Brasileirão já estará terminado, e terminará em 2029.

Com a chegada do Corinthians, a LFU passa deter 60% dos jogos do Brasileirão, com 228 partidas em seu pacote. Serão 30 partidas do time alvinegro disponíveis nos pacotes da LFU à venda – 19 como mandante e 11 como visitante.

Os direitos de transmissão das partidas como mandante de todos os clubes que pertencem à LFU ainda não foram vendidos. A ideia do grupo é maximizar receita com direitos de TV por meio da comercialização de partidas dos times do bloco com diferentes plataformas, sejam TVs abertas, pagas e plataformas de streaming – por assinatura ou não. Esse modelo comercial é diferente do adotado pela Libra, que negociou os direitos de TV com uma única empresa, a Globo.

A Brax, agência de marketing esportivo com sede no Rio, também chegou a apresentar proposta para o Corinthians, em um contrato que superaria R$ 200 milhões, com a intenção de revender os direitos à Globo. A emissora, inclusive, continua no páreo e pode também ter acordo com as equipes da LFU nos três pacotes: TV aberta, fechada e pay-per-view.

Os membros da LFU ainda têm de aprovar a entrada do Corinthians no bloco, que terá 32 times representados e cerca de 70% dos jogos das principais divisões do futebol nacional. Mas esse procedimento é uma formalidade.

Os times da LFU que disputam a Série A são: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Já Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores. O grupo tem assessoria da XP Investimentos.

Na LFU, a divisão estabelecida com a arrecadação referente aos direitos de transmissão entre os clubes é a seguinte: 45% de modo igualitário, 30% por performance e 25% por audiência.

Libra e LFU trabalham há anos na criação de uma liga nacional única de futebol que ocorra de forma independente à CBF, hoje entidade organizadora das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.