Corinthians aproveita paralisação nos jogos para aperfeiçoar desempenho do ataque

Ainda sem data definida para retornar aos gramados, o Corinthians continua sua rotina de treinos no CT Joaquim Grava, sob orientação do técnico Vagner Mancini, que visa aperfeiçoar o desempenho do setor ofensivo.

Nesta terça-feira, o treinador comandou atividades ligadas ao posicionamento dos jogadores no campo de ataque. Por várias momentos, o treinador paralisou os trabalhos para corrigir a atuação dos atletas. A transição foi outro ponto bastante corrigido por Mancini no treino pela manhã.

À tarde, o elenco concentrou os trabalhos na academia, onde os exercícios exigiram mais da parte física do grupo corintiano na tentativa de dar mais potência e resistência aos atletas.

A preocupação de Mancini é melhorar a produção do time, que não teve uma boa atuação nesta temporada. O jogo com o Retrô, empate no tempo normal e vitória nos pênaltis, válido pela Copa do Brasil, deixou uma imagem muito ruim.

O Corinthians foi avisado no início da semana que poderia atuar contra o Ituano nos próximos dias, mas ainda não houve uma decisão das autoridades do Governo do Estado de São Paulo e também do Ministério Público para liberar a realização das partidas de futebol.