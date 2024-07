Esporte Corinthians aprimora pontaria e tenta aliviar pressão antes do clássico com Palmeiras

Com apenas nove gols marcados em 12 jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians realizou um exercício de finalização na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, em preparação ao clássico com o Palmeiras, na segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque.

A equipe do Parque São Jorge, que ocupa a zona de rebaixamento da competição, na 18ª posição, com apenas nove pontos na tabela, inicia a rodada com a segunda pior média de gols marcados por partida entre os 20 clubes, 0,75, apenas à frente do Grêmio, que foi às redes sete vezes em dez confrontos (0,7). O Internacional também soma nove tentos, mas fez dois jogos a menos (0,9) que o alvinegro da zona leste paulistana.

Além de buscar acertar a mira do elenco, o técnico António Oliveira comandou atividades táticas de posicionamento e de enfrentamento na penúltima atividade antes da partida que fechará a 13ª rodada do Brasileirão Os atletas encerram a preparação com um trabalho na manhã deste domingo.

Em crise dentro e fora de campo, o Corinthians precisa encerrar um jejum de oito rodadas sem vitória e derrotar o arquirrival, fora de casa, para se afastar das últimas posições na tabela. O último triunfo do alvinegro no Campeonato Brasileiro, uma vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, completou dois meses. De lá para cá, o time acumula cinco empates e três derrotas no certame.

Como se não bastasse a péssima fase, António Oliveira não contará com Fagner, Palácios e Pedro Henrique, entregues ao departamento médico, nem com Romero e Félix Torres, que disputam a Copa América.

Ameaçado no cargo, o treinador estuda realizar alterações em relação à equipe que empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, na última rodada: Léo Maná, Caetano e Igor Coronado podem perder seus lugares para Matheuzinho, Gustavo Henrique e Gustavo Mosquito, respectivamente.